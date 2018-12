Sinsacate. Martín Alfie, Economista Jefe de Radar Consultora, visitó la zona la semana pasada, invitado por NAG Negocios Agropecuarios para hablar sobre un tema que nos preocupa a todos: “¿Hacia dónde va la economía argentina?”

En diálogo con este diario, fue contundente en cuanto al diagnóstico y el rumbo del país: “Claramente, la economía argentina está en una situación de bastante incertidumbre, más que nada por lo que pasó este año: la corrida cambiaria, la crisis que estamos atravesando. Si bien había factores de riesgo en nuestra economía, era difícil imaginar un desenlace como éste. Y el problema del año que viene es que todavía tenemos una economía muy frágil, pendiendo de un hilo, porque la verdad es que la situación sigue siendo complicada y va a atravesar un calendario electoral bastante intenso. Obviamente, los años electorales suman a la incertidumbre económica la incertidumbre política. Y eso se está reflejando en la economía”.

Para el joven analista, referente de consulta de los principales medios nacionales, “las armas que el gobierno puede usar de cara a las Elecciones están muy limitadas” porque, básicamente, tiene un límite en el acuerdo con el FMI: le exige bajar el gasto y subir los impuestos y una a política de emisión cero, que limita la capacidad de dar créditos, por ejemplo.

Y advierte: “Hay que tener cuidado con la meta del déficit cero porque termina generando el freno de las inversiones del sector público, recortes en salud y educación, en áreas que terminan perjudicando la calidad de vida; creo que el riesgo de que este camino termine con una caída de la economía y un empeoramiento de la calidad de vida es alto”.

De cara al año que se avecina, cree que “la emergencia es que se estabilice la situación financiera, económica, el dólar” y, una vez que pase eso, discutir el modelo de crecimiento del país. Hoy estamos viendo el fracaso de la estrategia macroeconómica del gobierno y que la apuesta al desarrollo que hizo tampoco funcionó porque los sectores que tenían que crecer terminaron sin hacerlo como se esperaba, las inversiones extranjeras no llegaron, no se crearon empleos de calidad. Entonces, una vez que pasemos la tormenta o esta crisis, creo que hay que redefinir de qué manera se establecerá la estrategia de desarrollo. Y tienen que cambiar varias políticas públicas, con una lógica mucho más productivista”.

Pasos en falso.

El economista de Radar sostiene que “una de las decisiones más preocupantes de este gobierno fue la total desregulación del movimiento de los capitales, es decir, de la entrada y salida de dólares del país”.

Como sigue vigente, “el año que viene podría dispararse otra corrida cambiaria por un evento internacional o por la incertidumbre propia que tiene el país y el gobierno no tiene herramientas para hacerle frente porque, además, el acuerdo con el FMI limita la intervención que puede hacer el Banco Central en caso de una corrida”.

¿Cómo salir? Su visión es clara y sencilla: “Los procesos de desarrollo, en general, tuvieron la participación de inversiones extranjeras, (…) pero siempre con una regulación inteligente, esto es, garantizando la rentabilidad al sector privado y al sector extranjero, pero siempre estableciendo regulaciones que permitan que parte del valor se quede acá, que se generen encadenamientos, que se generen puestos de trabajo. Ahí se necesita un Estado que regule y que sea una Política de Estado, no que venga un gobierno y sea el que más protege y venga otro y sea el que más abre. Tratar de encontrar un camino intermedio que pase de gobierno a gobierno y que los que vengan a invertir sepan que pueden ganar plata, pero tienen que dejar algo en el país y deben generar trabajo y valor a nivel local”.

Trabajo, quiero trabajo.

El análisis de Martín Alfie de la situación de quienes, en el corto plazo, quieren insertarse en el mundo del trabajo es sombrío: “Las perspectivas no son muy alentadoras porque no hay perspectivas de crecimiento. Para que haya trabajo es importante que la economía crezca, porque si no genera productos no hay trabajo para repartir. Y lo que se estuvo viendo en los últimos años es una tendencia a cierta precarización y empeoramiento de las condiciones laborales. Eso se ve en las estadísticas. Se ve que aumenta mucho el cuentapropismo informal para reemplazar empleos que se pierden en las actividades formales como la industria, la construcción y otros sectores. Y eso, en el agregado, termina con puestos de trabajo de peor calidad, peores pagos, y es una tendencia que si es bien lenta, sin la velocidad que tuvo en los ‘90, no deja de ser preocupante, más en un contexto económico recesivo”.

El modelo Alfie.

“Yo creo que tenemos que dar marcha atrás contra la excesiva desregulación de los movimientos de capitales, por ejemplo; tenemos que intentar pensar de qué manera vamos a usar los dólares que tiene Argentina y regular para que la deuda que tomamos no sea, necesariamente, para pagar más deudas, o para que hay fuga de capitales o que las inversiones financieras puedan tener más valor, sino para generar inversiones a largo plazo que esa deuda se ponga en infraestructura, en industrias, en el agro, que creo que fue lo que falló en los últimos dos años. Y en el corto plazo no hay recetas mágicas. Me parece que las tasas de interés altas son un mal necesario por el momento pero el gobierno debe ir reduciéndolas de a poco porque, en afán de contener el dólar hay un riesgo de que se lleve puesta a muchas empresas que están complicadas financieramente”.

14-12-2018