Investigan un acoso laboral en la Municipalidad de Jesús María.

Jesús María. Días atrás se hizo pública en las redes sociales y los medios locales la denuncia que una ex empleada del Polideportivo Municipal de B° 17 de Octubre hizo por el presunto acoso laboral que sufrió de parte de un compañero de trabajo.

El tema volvió a la agenda local tras la denuncia al actor Juan Darthés y, ayer, la Municipalidad salió a sentar su postura y a dar a conocer la historia oficial.

“Me mandaba mensajes, me filmaba, me sacaba fotos; yo tenía que pedirle a mis compañeros que no me dejaran sola con él”, relató la víctima.

“Decidí hacer un informe porque ya no aguantaba más la situación; también fui a hacer la denuncia a la Justicia y en ese momento no me la tomaron porque no podían encuadrar el hecho bajo ninguna figura”, relató en una entrevista con FM-Comunicar.

Y continuó: “A mí me trasladan al IMEI y a él al Vivero Municipal, en un cargo superior. La Municipalidad me brindó apoyo psicológico, pero a la vez me sentía abusada por todo lo que la institución esta-ba ocultando y ayudando a este hombre”.

Después de sentirse desprotegida, según manifestó, decidió renunciado a su trabajo.

Las autoridades dan otra versión: trasladaron al sospechoso al Vivero, lugar que hasta ahora estaba cerrado al público y muy alejado del lugar donde se desencadenaron los hechos denunciados.

También pusieron blanco sobre negro acerca de su reacción ante el hecho: “La denuncia administrativa interna se concretó el 14 de mayo de 2017 y el 17 de mayo, sólo tres días después, pedimos ratificarla”, dice el comunicado. Y continúa: “El mismo 17 de mayo se dispuso a título preventivo, y en función de la denuncia existente, el traslado del empleado acusado de presunto acoso al Vivero Municipal”.

Además, asegura que el personal de la Dinaf (Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia) acompañó a la víctima a que haga la correspondiente denuncia ante la Unidad Judicial local que, en principio, no quiso tomar su reclamo. “Este municipio actuó como correspondía legal y administrativamente, resguardando tanto los derechos de la empleada denunciante, como así también el respeto a la presunción de inocencia que rige en nuestro ordenamiento legal”, dice el comunicado.

En su relato, la ex empleada le sugiere a las autoridades municipales que “lean los legajos de empleados así, se están llenando de tierra archivados”, y la respuesta fue que están “a favor, en el discurso y los hechos concretos, de trabajar en políticas de género y vamos a profundizar esa línea con más acciones, que van en sintonía con la ley nacional Nº 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.

En esa línea, proponen talleres obligatorios con perspectiva de género para todos los funcionarios y empleados, contactarse con el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia, con competencia en Violencia de Género, para recibir de inmediato notificaciones sobre casos que ocurrieran enla Municipalidad y coordinar acciones con Recursos Humanos y el área de Género municipal. Algunas de esas acciones ya fueron puestas en marcha a través de la Escuela Popular de Género, con el colectivo Ni Una Menos, la permanente y activa participación de la Dinaf y capacitaciones con Sí Mujeres.

Además, aseguraron que las denuncias serán incorporadas al legajo de cada agente.

En este caso puntual, el 30 de agosto de 2017, el expediente interno quedó en suspenso, “obviamente a la espera -como corresponde- de una resolución en la investigación judicial, para luego disponer, si así correspondiese, algún tipo de sanción al empleado en cuestión, en concordancia con lo que determina el Estatuto Municipal”.

Otras dos medidas anunciadas a raíz de este caso son la ratificación de la obligatoriedad del apto psicológico del personal que se desempeñe en funciones vinculadas con niños, mujeres y adolescentes; y la apertura de una mesa de trabajo junto con el Sindicato de Trabajadores Municipales para revisar -si es necesario- el estatuto, en lo referido a incorporar políticas de género y prevención de la violencia.

