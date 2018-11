La Municipalidad de Jesús María investiga irregularidades en una boca de cobro.

Jesús María. La Municipalidad investiga supuestas irregularidades en el cobro de tasas municipales.

A raíz del reclamo de vecinos, el Ejecutivo decidió iniciar un sumario administrativo para determinar la veracidad de los hechos expuestos por los contribuyentes.

Según lo relatado por los supuestos damnificados, abonaron tasas en una de las bocas de cobro que funciona en un barrio, pero la empleada que les cobró nunca les entregó el recibo, con la excusa de que el sistema no funcionaba. Por lo tanto, los pagos no quedaron registrados contablemente y el dinero no ingresó a las arcas municipales.

La intendenta Mariana Ispizua confirmó, además, que denunciaron lo sucedido ante la Unidad Judicial, para poner en conocimiento de la Fiscalía de Jesús María lo que habría ocurrido.

Si bien aún no hay certeza de que la empleada haya estafado a los vecinos que la denunciaron, el gobierno local inició un proceso interno para investigar qué ocurrió en ese lugar de recepción de pagos de contribuyentes.

Según pudo conocer El Despertador, la empleada acusada ha pedido licencia con carpeta médica.

02-11-2018