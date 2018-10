¿Deberán remover los transformadores de la Cooperativa?

Colonia Caroya. La habilitación para la instalación de una estación de servicio en la esquina de calle Don Bosco y Senador Guyón ha generado varios años de debates, presiones y estudios sobre su factibilidad.

Los transformadores ubicados entre la Cooperativa de Servicios Públicos y la Oficina de Informes Turísticos quedaron en medio de la discusión: el funcionamiento es cuestionado porque no deberían estar en la zona urbana.

Sin embargo, están y funcionan. Para el proyecto de la nueva estación de servicio, su emplazamiento es un impedimento por la cercanía con los futuros depósitos de combustible.

Se habló de hacer una medianera especial, de varios metros de profundidad y en altura, por encima de lo “común”, pero el tema no es nada sencillo para quienes quedaron en medio de los intereses de un empresario y los de la entidad que presta los servicios en la región.

El Consejo de Administración de la Cooperativa le pidió al Concejo Deliberante que legisle sobre las construcciones en las zonas aledañas de las estaciones transformadoras, en especial la de Ruta 9 y Calle 124, pero los ediles también lo hicieron con la que está destrás de la sede central de la entidad.

La ordenanza, sancionada el miércoles por unanimidad la emplaza a remover los transformadores y a reubicarlos en zona rural o industrial en un plazo de 18 meses.

Autoridades municipales consultadas aclararon que la obligación de retirar los transformadores no tiene relación con una posible habilitación al proyecto de la estación de servicio, sino que es, simplemente, porque ya no puede estar esa planta en la zona urbana.

De todos modos, el Intendente aún no promulgó la ordenanza y el tema se seguirá estudiando.

El Gerente de la Cooperativa, Dr. Javier Foresi, afirmó que el texto de la legislación “es imposible de cumplir”.

“Trasladar esos transformadores cuesta 2 millones de dólares (unos 75 millones de pesos)”, aseguró.

El equipamiento, de más de 50 años de antigüedad, tiene una potencia de 16 MV y abastece al 70 por ciento de la superficie donde la Cooperativa lleva energía.

La disponibilidad económica es el principal impedimento para la objeción de la Gerencia de la entidad, aunque el plazo de 18 meses también es considerado inviable.

“En el caso que tuviésemos el dinero, que no lo tenemos, encargar nuevos transformadores demanda más de un año”, dijo Foresi.

El texto también establece que no se pueden instalar centros de sa- lud, actividades aeroportuarias ni de sustancias peligrosas a menos de 50 metros de una estación transformadora de rebaje de energía, siempre considerando que ésta no debe estar en zona urbana.

26-10-2018