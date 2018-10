Otra Noche de los Museos

Toda la zona. Esta noche, más de 90 museos y espacios culturales de la provincia abren sus puertas, de manera gratuita, para invitar, una vez más, a una nueva edición de la Noche de los Museos.

La propuesta se renueva en los distintos museos de la provincia para que las familias puedan disfrutar de todos los espacios culturales que invitan a darle rienda suelta a la curiosidad y el esparcimiento, con variadas actividades y alternativas.

La Universidad Nacional de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura, municipios y otras instituciones de la provinciacooperan en la organización.

En la zona, el único espacio oficial que no estará abierto es el Museo Estancia Jesuítica de Caroya.

En Colonia Caroya.

Este año, la convocatoria a participar con proyectos y actividades se abrió no sólo a los espacios culturales públicos de todo territorio provincial, sino también a los privados.

Bodega La Caroyense abrirá esta noche, de 20:30 a 23:30. Se podrá ver la exposición “Cinco Puntos Cardinales”, que reúne obras de Juan Alberto Arjona, Silvina Bas, Manuel De Francesco, Eduardo Quintana y María Ana Tarrío; y mostrará testimonios históricos propios. Su Centro Cultural se encuentra en la Av. San Martín 2281. La actividad es con entrada libre y gratuita.

En cambio, el Museo del Festival Nacional de Doma y Folklore ni el Museo Taller Chacra de Luna anunciaron

que hagan actividades especiales esta noche.



En el Museo Jesuítico.

En el marco de los 400 años de la Estancia de Jesús María-Museo Jesuítico Nacional, esta noche habrá una intervención sobre los sucesos históricos internacionales, nacionales y locales que ocurrieron a lo largo de estos cuatro siglos, con una línea de tiempo en la cual se verá qué hechos contamos, qué hechos callamos y cuáles han sido las conquistas sociales que no debemos perder, donde todos podremos sumar nuestra mirada de la historia.

En este sentido, habrá una especial atención en las comunidades y las identidades, con la participación de miembros de la Mesa Afro Córdoba, de Pueblos Originarios Sanavirones y Comechingones y de la agrupación Vivas Nos Queremos.

También se contará la historia de Quilino, cuando en 1620 los indios de la zona denunciaron formalmente a Pedro Luis de Cabrera por abusos y maltratos, dentro de las mismas reglas de la legislación colonial.

Además, inaugurarán la muestra fotográfica “Tradiciones Orales del Norte Cordobés”, de la Asociación Relatos del Viento, que integra una serie de acciones de sensibilización, revalorización y difusión de la Tradición Oral del Norte provincial.

Con el aporte de visitantes, se realizará un gran tapiz comunitario, por lo que se invita a quienes visiten el museo a acercar telas y retazos para sumar a una construcción colectiva.

La música también será parte de esta Noche de los Museos, con la presentación del Agustín Gramajo Trío,

en el Patio de los Naranjos. La entrada es libre y gratuita y no se suspende ninguna actividad por lluvia.

Doble propuesta en el Museo de la Ciudad Luis Biondi.

El Museo de la Ciudad Luis Biondi adhiere a la Noche de los Museos con una doble actividad: la Muestra del Deporte Local, que se inauguró ayer y es un repaso histórico por el desempeño de nuestros deportistas más destacados; y, a partir de las 21:30, la puesta en escena del Café Sensorial, con una experiencia teatral

a ciegas.

En la exposición dedicada a los deportistas de la zona, se verán, entre otros elementos -fotografías, trofeos y recuerdos- la moto y los trofeos de Leandro “Tati” Mercado, la camiseta que usó Leticia Boscacci (Selección

Nacional de Vóley) en los Juegos Olímpicos y la camiseta de Emiliano Rigoni con la Selección Argentina de Fútbol.

La exposición estará habilitada hasta el domingo, en los horarios de atención habituales del Museo.

Excepcionalmente, por ser la Noche de los Museos, este viernes se podrá visitar de 17 a 24. La entrada es libre y gratuita.

En Sinsacate.

Por su parte, el Museo Rural Posta de Sinsacate se sumará por primera vez a la Noche de los Museos, con visitas especiales para conocer la historia del Camino Real y de Facundo Quiroga.

Además, se presentará el juego “Corre Carretas”, diseñado entre el Área Educativa del Museo y su similar del Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo.

Han sido invitados los CENMA de Sinsacate y Jesús María. La entrada es libre y gratuita y la actividad se hará aún si llueve.

Suspendido.

El Museo de la Friulanidad Casa Copetti también tenía previsto sumarse a la Noche de los Museos, tal como lo hizo el año pasado.

Sin embargo, muchas de las actividades previstas eran al aire libre y no podrán llevarse a cabo por las condiciones climáticas de los últimos días.

26-10-2018