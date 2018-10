El nuevo Consejo de la Cooperativa ampliará la denuncia contra Marcelo Kurán.

Colonia Caroya. Después de dos semanas, la Cooperativa de Servicios Públicos cerró un proceso de renovación de sus autoridades sin precedentes en los últimos años.

Es que varios consejeros consideraban que, después de varias décadas dirgiendo los destinos de la entidad, Marcelo Kurán debía dar un paso al costado, más aún luego de una dura discusión que generó mucha tensión.

Todo se desencadenó el jueves 11 de octubre, en una reunión que terminó en fuertes

términos entre algunos integrantes del Consejo de Administración.

Marcelo Kurán declaró que "lo querían limpiar" del Consejo luego que lo denunciaron penalmente de amenazar a Omar

Fantini, Álvaro Sienra y Eugenio Sella, según declaró el Gerente, Javier Foresi.

La denuncia policial se viralizó -¿quién filtra documentos privados desde la Unidad Judicial?- y

Marcelo Kurán se defendió en las radios de Jesús María negando las acusaciones, ratificando

su buena relación con el personal y denunciando que las decisiones de la Cooperativa "las

toman dos personas: Fantini y Foresi".

El ex vicepresidente, con más de 30 años en la entidad, se mostró enojado por la obra de

cloacas que la Cooperativa hizo en B° Los Álamos. También trascendió que no quería que la

entidad tomara un crédito para la obra de cloacas domiciliarias de la zona urbana de Colonia

Caroya.

Igual, eso no fue lo que desató el escándalo. En la Asamblea del pasado viernes, el presidente

saliente, Omar Fantini, leyó el acta de una reunión posterior a la denuncia contra Kurán en la

que un grupo de mujeres trabajadoras de la entidad lo acusan de maltrato y acoso.

Más de un centenar de empleados asistieron para apoyar a sus compañeras y a la decisión de

las autoridades de hacer público lo que se guardó en silencio durante mucho tiempo.

Incluso hoy, en el primer día de José Chalub como presidente, el Consejo de Administración

recibió testimonios de más empleados.

"Yo voy a constituirme como querellante en la denuncia penal y también voy a pedir que Kurán

aclare qué quiso decir con que hay 'cosas raras´en la Cooperativa", mencionó el flamante

presidente.

No descartan sumar más denuncias en contra de Kurán.

