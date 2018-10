El compositor José Halac dará una clínica en Colonia Caroya.

Colonia Caroya. La Cátedra de Deontología Profesional de la Escuela Superior de Música de esta ciudad recibirá al compositor José Halac, quien dará una clínica con entrada libre y gratuita en el auditorio de la institución. El evento se realizará este martes, a las 16:30.

El objetivo de esta conversación informal es descubrir algunas claves del desarrollo de una carrera en las artes sonoras y, a la vez, las características técnicas contemporáneas utilizadas para trastocar, dislocar y enriquecer las texturas de los géneros populares, jazzeros y rockeros, buscando ruptura y fluidez en pos de acercarse a la innovación, o sea, al encontrar algo nuevo desde adentro hacia afuera y no al revés.

Jose Halac es compositor, docente titular de composición de la Facultad de Artes de la UNC. Creó y dirige la Bienal Internacional en Composición Musical, Es ganador de premios internacionales y nacionales por sus creaciones: New York Foundation for the Arts, Bourges Festival Electroacoustique, Phonos Barcelona, Beca Antorchas, Premio al Mejor Diseño Sonoro en Teatro del año 2016 de la Agencia Córdoba Cultura, entre otros.

Escribe para teatro, cine y danza. Sus obras contemporáneas y electrónicas se han tocado en todo el mundo. Su música se publicó en Centaur Records, Innova Records, Tellus Records.

Para escuchar el trabajo del artista ingrese a http://www.soundcloud.com/josehalac ó a https://www.youtube.com/watch?v=HgITAFTClsw

22-10-2018