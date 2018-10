“Hay que defender el trabajo en origen para no abandonar el campo”.

Córdoba. El gobernador Juan Schiaretti presentó el Programa Arraigo de Mujeres y Jóvenes en el Noroeste de Córdoba y aclaró que constituye un compromiso de su gobierno apuntalar el trabajo de quienes habitan esa región para que no se vean forzados a emigrar hacia la periferia de las ciudades.

En ese sentido, lamentó que “durante décadas se haya dicho que los pobladores de esa zona no trabajan y quieren vivir de subsidios. Eso es absolutamente falso; si nuestra gente no trabaja es porque no tienen posibilidades de hacerlo. Hay que brindarle la ocasión de que se gane la vida con su esfuerzo”, a la vez que llamó a “derrotar la cultura de utilizar a los habitantes de los 10 departamentos del Norte y el Oeste de la provincia como base de maniobra electoral”.

El Gobernador resaltó que, ahora, tratar de sostener emprendimientos productivos es una consecuencia de un esfuerzo que comenzó hace tiempo, cuando llevaron energía eléctrica a 171 parajes, hicieron 107 perforaciones de bombeo de agua pública, habilitaron 14 dispensarios, ejecutaron obras de conservación y mejoramiento de 7.645 kilómetros de caminos rurales, otorgaron 867 créditos de la Fundación del Banco de Córdoba destinados a micro emprendimientos y se ocuparon del mantenimiento, reforma y ampliación de 18 escuelas de la región, entre otras acciones.

“Lo primero es la formación porque nadie nace sabiendo -expresó Schiaretti-; segundo, es prioritario que haya experiencia y para eso son imprescindibles los 38 centros donde se agrupe y se practique la producción. Y después es importante que le demos el crédito y el tiempo razonable para que puedan producir y es central que les ayudemos a que vendan sus productos”.

“Que se queden en el campo”.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, Agustín Pizzichini, sostuvo: “Nosotros queremos que los hijos de los productores se queden en el campo. Y no sabemos cómo. Por eso pedimos ayuda y es una suerte que hayamos sido escuchados. El arraigo rural no es un tema menor, en todo el mundo se ensayan distintas alternativas y aquí esperamos que el fomento de oportunidades le permita a la familia rural imaginar un futuro en el campo”.

“Este programa tiene como prioridad la inversión de capital humano en los parajes más olvidados. Son muchas las cosas que hacen falta en el Noroeste, pero por algo hay que empezar; y nos parece bien que se comience con la capacitación del pequeño productor y, especialmente, de las mujeres”, aseguró el dirigente agrario.

