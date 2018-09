Rigoni volvió a convertir en el Atalanta.

Milán. Emiliano Rigoni sigue dando que hablar en Europa.

El pasado fin de semana, el ex jugador de Belgrano fue el autor del segundo gol del Atalanta, que consiguió un valioso empate 2-2 ante el Milan, en condición de visitante.

El caroyense capturó un rebote dentro del área chica en el minuto 91 y silenció al San Siro. Además, Alejandro Gómez había marcado el primer gol del conjunto de Bérgamo, mientras que Gonzalo Higuaín había abierto el marcador.

Rigoni ya lleva tres goles en la Serie A, tras cuatro partidos disputados -en su debut, había marcado por duplicado ante la Roma, en el Estadio Olímpico-.

El pase del volante pertenece al Zenit, pero el conjunto italiano tiene una opción de compra por 15 millones de euros.

La idea del jugador de 25 años es quedarse en el Calcio o en alguna liga europea.

"Estoy viviendo un inicio soñado en la Serie A. Marcar en dos estadios así, con la historia que tienen y ante dos clubes con tanto peso en Italia, es un privilegio”, comentó, en diálogo con Marca.

“He dado un salto a una Liga más importante. Estoy aprendiendo y adaptándome. Voy a crecer mucho en lo físico. En el Atalanta, el técnico me pide que presione y ayude en defensa. No tengo dudas de que el Calcio me hará mejor", se explayó Rigoni.

En cuanto a lo estadístico, el joven surgido en el Bochas Sport Club, cosecha 34 goles como profesional y ya disputó un partido oficial en la Selección Argentina por las Eliminatorias, ante Perú, cuando ingresó en el segundo tiempo.

En octubre, el representativo nacional jugará amistosos ante Irak y Brasil. Si bien aún Scaloni no dio a conocer la lista oficial de convocados, el caroyense no sería citado en esta oportunidad.