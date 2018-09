Fallecimiento de De la Sota. Se multiplican las condolencias.

Dirigentes de todos los partidos políticos escribieron despedidas y epitafios al ex Gobernador de Córdoba.

Toda la zona. Dirigentes y políticos de todos los partidos expresaron sus condolencias a los familiares y seguidores de José Manuel de la Sota. Algunos lo hicieron a través de cartas abiertas y otros se valieron de las redes sociales.

Entre los primeros está Roberto Zaya, quien escribió:

“José Manuel:

Seguramente, los cordobeses de ayer, de hoy y de mañana te recordarán como aquel joven abogado, apasionado por la política, que persiguió incansablemente, con tenacidad, su sueño de gobernar la provincia que lo vio nacer. Y lo lograste después de tres intentos, en la cuarta candidatura.

Recuerdo, solías comentar sonriente: “Los cordobeses me votaron por cansancio; dijeron ‘bueno, lo votemos para ver qué hace este gallego’”. ¡Y vaya que hiciste! Con tus quimeras transformaste tu querida Córdoba con base en el progreso y la armonía de todos.

Pero la vida no anticipa nuestro final… y ahora, que estabas con tantos proyectos para tender puentes entre los argentinos, consciente que es imposible avanzar si no debatimos entre todos. No obstante, te llevas la satisfacción de que, a partir de ahora, serás un faro para miles de jóvenes que desean hacer desde la política un país más justo y solidario.

Quedarás identificado como “el gobernador”, “el gallego”, “el maestro”, “José Manuel” y, sobre todo, un valiente que supo lo que quería y luchó hasta el último día por ello.

En lo personal, cuando intercambiamos algún correo, para vos yo era “el patón” y para mi vos eras “mi amigo de la vida”. Y así seguirá siendo, estés donde estés. En este preciso momento, que veo el cielo soltando lágrimas de lluvia, pido al Señor que te dé la paz y el descanso eterno que te mereces. Hasta siempre”.

En las redes.

En tanto, en Facebook y Twitter se pueden leer las despedidas y comentarios de:

- Carlos Presas: “No hay palabras para describir el dolor de tu pérdida, compañero de ideas, amigo de la vida, líder de un pueblo que nunca bajará los brazos, el hombre que guió mis pasos. Con profundo cariño y respeto te despido amigo. Hasta siempre José Manuel”.

- Adriana Seculini: “Conmovida por tan lamentable e irreparable noticia”.

- Gabriel Frizza: “Terrible noticia la muerte de @DelaSotaOk. Tan inesperada como difícil de asimilar. Mi sentido pésame a todos sus familiares y amigos”.

- Carlos Alberto Ciprián: “Mis condolencias a la familia y a toda la dirigencia y militancia del Peronismo ante la desaparición del ex Gobernador José Manuel de la Sota”.

16-09-2018