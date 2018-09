Promueven una ordenanza que promociona el lenguaje inclusivo.

Colonia Caroya. “El Estado Municipal de Colonia Caroya, como garante de la igualdad de derechos, oportunidades e igualdad de géneros, debe promover la utilización de lenguaje inclusivo”. Así comienza la ordenanza que las concejales oficialistas Cecilia Migotti y Melisa Diaz Heredia presentaron en el Concejo Deliberante el miércoles pasado.

“Nos parece fundamental empezar a discutir estos temas en diversos ámbitos e instituciones y promover a nivel local esta discusión que garantiza el derecho a la igualdad de los géneros”, afirma Migotti. “El proyecto se compartió, previamente, con algunas organizaciones de la sociedad civil y cuenta con el acompañamiento de diversas organizaciones”, asegura la concejal.

Se caracteriza por el empleo de guías de recomendación de uso no sexista para la Municipalidad y sus áreas. Halla sus antecedentes en guías de la UNESCO y PARLASUR. También tiene como antecedente al Concejo Deliberante de Rosario, que hace años se rige por una ordenanza similar.

En el artículo 2, dice que se entiende por lenguaje inclusivo y no sexista aquel que no oculte, no subordine, ni excluya a ninguno de los géneros y que considere, respete y haga visibles a todas las personas, reconociendo su identidad de género. En líneas generales, compromete a los tres poderes a armonizar la terminología empleada en la esfera pública, tanto en producciones escritas, orales o audiovisuales, bajo el principio de igualdad de géneros.

14-09-2018