Peronistas de Jesús María intentan reagruparse.

Jesús María. En las Elecciones de 2015, el Justicialismo local fue dividido y sufrió la peor derrota desde 1983.

Entonces, el representante de Unión por Córdoba fue Mario Bosco, pero no pudo ante la polarización de las preferencias del electorado entre Gabriel Frizza y Luis Picat.

Sus dos rivales más fuertes también tenían peronistas trabajando para ellos –Néstor Kepsija fue el más visible, pero no el único- aún cuando representaban a los adversarios tradicionales del Peronismo.

Otra línea, más progresista, se encolumnó con vecinos de orígenes políticos diversos en Juntos por Más.

El resultado fue catastrófico, menos para quien -dicen- es el responsable de armar -en los últimos comicios, desarmar- al Justicialismo del Departamento Colón: Carlos Presas. En efecto, su apoyo a Frizza fue a ojos vista y el propio Schiaretti, en plena campaña, desconoció a Bosco y expresó, públicamente, su deseo de que el Intendente fuera reelecto.

Definitivamente, en la Estado Mayor de Unión por Córdoba han decidido resignar Jesús María.

Pero un grupo de jóvenes peronistas está dispuesto a evitarlo, convencidos de que el camino a las candidaturas y los puestos de gobierno es inverso: hay que unir a las bases, pedir internas si fuera necesario, y no esperar más el dedo pontificador del candidato de los dirigentes que siempre están. El desafío es unir lo más posible mediante consensos sectoriales y negociar en El Panal para llevar el sello de Unión por Córdoba.

Pero tienen un Plan B: ya se han contactado con dirigentes nacionales que trabajan en la unión del Peronismo como alternativa al PRO.

Tampoco descartan la conformación de un frente electoral con grupos afines, algunos de los cuales fueron con listas propias a las Elecciones de 2015, y confían en que el diálogo con ellos pueda consolidar una alternativa al seguro candidato de la UCR, Luis Picat, y a quien defina Compromiso Ciudadano-PRO, que deshoja la margarita entre César Seculini y Mariana Ispizua, por ahora.

Así las cosas, la filosofía de este grupo parece ser tirar para no aflojar y aflojar para que no se corte. Por ahora, el dirigente emergente es Pablo Villarreal, un ingeniero civil que estuvo muy enfrentado a Marcelino Gatica cuando fue el presidente del Centro Vecinal de Pueblo Nuevo -fue el dirigente vecinal más joven en la historia de la ciudad-, que quiere contar con el apoyo de los “históricos” siempre que se comprometan a no terminar como siempre: queriendo ser todos candidatos. Y dice estar dispuestos a enfrentarlos si no se suman en estas condiciones. La empresa no es sencilla, pero son jóvenes y tienen mucho tiempo por delante para construir poder.

14-09-2018