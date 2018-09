Carta Abierta de un empleado a la Intendenta de Jesús María.

Jesús María. Desde el seno del reclamo salarial que venimos ejecutando en nuestra querida de Jesús María, debido a la extrema situación de deterioramiento de nuestro salario, un reclamo que si no lo hiciéramos faltaríamos a la dignidad de llevarle un plato de comida a nuestra familia, queremos aclarar:

Sra Intendenta. No tenemos ningún tipo de prejuicio a su condición de mujer ni mucho menos, como lo manifestó en los medios locales. Desmentimos cualquier amenaza y atemorizamiento hacia nuestros compañeros que no se sumaron a la protesta. Simplemente, existe una gran cantidad de empleados que sí tienen temor de las amenazas de sus superiores que, indignamente y asquerosamente, juegan con la necesidad de su familia y hoy no están presentes acá. Pero recibimos su apoyo constante.

Sra Intendenta. Usted es parte del Ejecutivo y de un equipo de gobierno que maneja nuestra ciudad hace 15 años. Su equipo incrementó el personal. Su equipo incorporó secretarias y secretarios con sueldos altos y labor escasa. Su planta política creció con sueldos altísimos.

Sra Intendenta. Deslegitima mi reclamo tratando de torcer la opinión pública con el fin que la sociedad nos denigre pero, ¿sabe?, le hablo con la frente alta porque sé que merezco un sueldo digno, que me permita criar a mis hijos, brindarles educación. Usted cree que no tengo dignidad para luchar por un mejor salario, cuando trabajo todos los días. Todos los días. Eso sí. No soy uno de los privilegiados, tal vez punteros o que la acompañan a la campaña. Esos, seguramente, no se adhieren al paro, pero tampoco renuncian al aumento que, a veces, logramos.

Sra Intendenta. Usted se manifestó sobre el acuerdo que firmamos hace unos meses. Le quiero informar que el salario se devaluó en 60 por ciento. Usted lo sabe, pero pretende confundir a la ciudadanía, quiere enfrentarnos a nuestros vecinos, lo cual no logrará. Cada vez sentimos más el aprecio de nuestros conciudadanos y su colaboración.

Y a los vecinos les pedimos disculpas por las molestias que pudiéramos ocasionarles. El Ejecutivo no nos escuchó, no nos dio otra alternativa ante la falta de respuestas y la situación económica reinante.

Defendemos nuestra familia.

11-09-2018