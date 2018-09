En los discursos que brindaron dirigentes ruralistas durante el acto inaugural de la 71º Exposición de Ganadería, Industria y Comercio, no faltaron las críticas sobre la vuelta de las retenciones, anunciada días atrás por el presidente Mauricio Macri.

El titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo Chiesa, dirigió un duro mensaje contra el gobierno nacional.

"Los que llevamos adelante las negociaciones del sector, los que compramos la promesa del gobierno de que las retenciones no venían nunca más, la verdad que nos sentimos defraudados", dijo.

Y continuó: "el tema de retenciones no es un trago fácil de tragar. El 60% de los que van a aportar por este concepto pertenecen al sector agroindustrial. Las retenciones son un impuesto nefasto desde su origen, sea para el que sea. Esto no puede sustentarse en el tiempo porque Argentina ocupa uno de los últimos 12 puestos dentro de los países exportadores del mundo. Es una vergüenza, porque nosotros deberíamos estar en el podio; y para exportar deberíamos tener condiciones, no impuestos o estructuras punitivas".

Otro tema que mencionó el dirigente ruralista en su discurso fue el de los cuadernos de las coimas y disparó contra la Justicia: "esto se sabía, faltaban las pruebas pero muchos jueces lo veían y miraron para otro lado".

"Sin justicia independiente no hay democracia, no hay país", sostuvo.