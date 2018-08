Doña María Manzur, la mujer que trajo su longevidad desde Deán Funes.

Colonia Caroya. Doña María Alicia Manzur, con 104 años, es la persona más longeva de la ciudad y podría serlo también de la región.

Hasta hace poco, María Angélica Monge de Almada ostentaba haber superado ampliamente el siglo de vida. La mujer, nacida y criada en Nintes, llegó a 105 años y nueve meses. Falleció el 27 de julio pasado.

Ahora, la abuela Elisa es la que pasa a tener la mayor experiencia de vida, aunque su salud haya desmejorado un poco en los últimos meses.

Hasta el primer semestre del año, con los 104 ya cumplidos, tomaba un analgésico por día y nada más.

Nació en 1913 y vivió un siglo en Deán Funes. Su documento dice que nació el 20 de diciembre, pero ella asegura que cumple años el 18.

Este no es el único “error” de su documento: está inscripta como María Elisa, pero todos la conocen como María Alicia. Su familia le dice “Mamama”.

Es hija de un inmigrante sirio que escapó de la guerra cuando tenía 18 años. Se llamaba Elías Manzur. Su madre, una criolla de Ischilín: Antonia Ahumada. Tuvieron seis hijos.

Los Manzur terminaron siendo una familia influyente en el pueblo norteño y en la organización del padre de festivales.

Dice su nieta, Blanca Elías, que “Mamama” quedó marcada para siempre cuando la obligaron a contraer matrimonio cuando era una adolescente.

“Tenía 15 o 16 años y se tuvo que casar con mi abuelo, que era peón del ferrocarril”, dijo.

El hombre se llamaba Andrónico Quinteros y llegó a los 97 años con un excelente estado de salud. Murió en un siniestro vial.

Tuvieron una sola hija: Blanca Lida Quinteros.

“Era muy floja; me parecía que no iba a poder tener más hijos, no quería; y le pedí a mi marido que no quería que tuviéramos más y era tan condescendiente que nunca se negó y estuvimos tranquilos los dos con esa hija, que después se casó… y nos quedamos solos”, dijo cuando fue entrevistada a fines de 2015. Hoy tiene dos nietas, seis bisnietos y cinco tataranietos.

Siempre se dedicó a cuidar su casa y a vivir a su manera. Pasó mucho tiempo bordando para ella y para otros.

Cuando cumplió 100 años aún vivía en Deán Funes y la muerte de su hija Blanca obligo a su nieta, del mismo nombre, a traerla a Colonia Caroya.

Su segundo siglo la encontró mucho más cerca de sus descendientes, con quienes vive en una casa de Calle 17 Norte.

Hace tiempo, le preguntamos qué hacía durante el día: “Pienso. Empiezo a repasar todo. Y en las noches, cuando me despierto, pienso en todo lo qué hacíamos y ya vienen las lágrimas. Lloro un rato. Y vuelvo. Y así. Ahora pido a Dios que quisiera estar tranquila”

24-08-2018