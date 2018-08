Una vecina pidió que no autoricen un edificio al lado de su casa.

Jesús María. El reclamo de una vecina por el inicio de la construcción de departamentos en un baldío lindero a su propiedad, en la calle Intendente Céspedes al 400, puso en agenda la discusión pendiente por el Código de Edificación, que será modificado por el Concejo Deliberante teniendo en cuenta las recomendaciones de la comisión que trabaja en Jesús María Proyecta, donde están representadas las asociaciones profesionales que nuclean a ingenieros y arquitectos.

El 22 de marzo pasado, esta ciudadana preguntó -por nota- al área de Obras Privadas de la Municipalidad si estaba autorizada la construcción de un complejo de departamentos al lado de su domicilio.

Le respondieron que “se ajusta a la Ordenanza vigente, con referencia a los requerimientos técnicos exigidos por dicha disposición legal, para autorizar la concreción de la obra”.

La peticionante firmó en disconformidad la nota recibida, por entender que “la respuesta es insuficiente”.

En junio volvió a la carga y expuso que el terreno “sólo cuenta con 10 metros de frente por 20 metros de fondo” y allí se haría un edificio “en tres niveles, con cochera subterránea”, donde habrá 11 departamentos de 30 metros cuadrados cada uno, aproximadamente, “lo cual hoy es catalogado como mono ambientes, que tendrían o tienen una capacidad habitacional para una persona por unidad”.

Sus argumentos para que no se autorice el proyecto también incluyen el hecho que, “al momento de la aprobación (…) no contaba, ni cuenta en la actualidad, con la superficie exigida para dicha construcción, lo que subsanarían con un acuerdo con el colindante del lado Oeste, (…) quien le deberá ceder por lo menos 20 cm de ancho de la pared colindante”.

¿Por qué esta vecina se opone a la construcción de este edificio?

“Concretamente, no se puede ignorar que la concreción de la edificación impediría en la tarde el ingreso de la luz solar y, sin atribuirme conocimientos técnicos, estimo que también afectaría el servicio de provisión de agua, desagote en las cloacas, servicio de luz y la convivencia vecinal por la envergadura de la construcción”, dice en su nota del 26 de junio pasado, con copia a la intendenta Mariana Ispizua.

En este último punto de esa nota está el meollo de su postura, que apoya en la jurisprudencia que fija un fallo de la Cámara Séptima de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba.

Hablando de los ruidos molestos y vibraciones que dieron lugar a esa demanda, en uno de sus párrafos dice: “Es claro que la norma municipal establece genéricamente los valores máximos permitidos, lo que no excluye que, aún por debajo de esos valores, en un caso concreto, y en atención a las particularidades de la causa, como las circunstancias de tiempo, lugar, modo, personas, etc. el Juez determine que efectivamente exceden la normal tolerancia que exige la vida de relación, en comunidad o en sociedad organizada. Se deben tener en cuenta todas las circunstancias del caso, sus particularidades, aristas, etc, lo que sólo puede hacerlo el Juez, siendo imposible que se lo haga desde una norma necesariamente general y abstracta como una Ordenanza Municipal”.

¿Puede la Justicia detener un emprendimiento inmobiliario que le molesta a un vecino? Al parecer, sí.

“Es un mamotreto, pero cumple con todas las exigencias municipales”, dijo -palabras más, palabras menos- un funcionario municipal consultado sobre esta queja vecinal.

El marco legal.

La ordenanza de multifamiliares se aprobó en 2017. Permite y regula la construcción de mono ambientes con un mínimo de 30 metros cuadrados.

El proyecto en cuestión cumplió con todas las exigencias y no dio inicio de obra sin presentar planos en la Municipalidad.

A partir de una primera previa, le fueron informando al profesional a cargo de la inversión acerca de los requisitos a cumplir, como factibilidad de Bomberos, Obras Sanitarias, Cooperativa, y otros que tienen que ver con la parte técnica, como un estudio de suelos porque van a construir un piso hacia abajo.

“Nuestra normativa también regula en esa zona un estacionamiento por unidad de vivienda; pasadas las 10 viviendas, pueden poner la mitad de estacionamientos; en este proyecto son 11 mono ambientes y harán seis espacios subterráneos para vehículos; la ordenanza ni siquiera dice que las cocheras tengan que ser techadas”, explicó a este diario la Arq. Claudia Barrios, a cargo de Obras Privadas en la Municipalidad.

Y agregó: “El proyecto ha tenido varias instancias de visación a lo largo de aproximadamente tres meses. Se encuadra y cumple totalmente la ordenanza municipal”.

Una de las quejas de la vecina en cuestión es la cantidad de unidades habitacionales que harán en un sitio relativamente pequeño. Al respecto, la Municipalidad no tiene una regulación de unidades de vivienda por lote y sólo estipula los mínimos de los ambientes (el dormitorio no puede tener un lado de menos de 2,90 m) y prevé que debe tener un espacio interno, como patio o balcón, de apenas 3 metros cuadrados por unidad.

17-08-2018