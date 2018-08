El pueblo caroyense decidirá sobre la enmienda.

Colonia Caroya. Este domingo se realizará el primer Referendum de la historia de la ciudad y uno de los pocos de los que se tenga registro en el país.

Más de 17 mil personas habilitadas para votar decidirán si aceptan una propuesta de enmienda de la Carta Orgánica que fue solicitada por el Intendente Gustavo Brandán.

La Junta Electoral Municipal es la encargada de organizar y fiscalizar el acto eleccionario, que se desarrollará en el C.E. General San Martín y en el Club Juventud Agraria Colón, en el horario de 8 a 18.

¿Qué se votará?

El Referendum definirá si se podrán modificar dos artículos de la Carta Orgánica Municipal.

El Nº 96 prohíbe la reelección consecutiva de miembros del gobierno; se sugiere permitir la reelección por un período.

El Nº 246 ahora propone la creación de un Fondo para el Progreso que estará constituido por el 30 por ciento del total de ingresos genuinos de la Municipalidad, que solamente se destinarán a obras públicas, servicios y equipamiento.

¿Quiénes podrán votar?

Los que figuren en el padrón electoral. Hay 17.120 personas habilitadas. Los extranjeros y menores, de 16 a 18 años, que se hayan inscripto previamente, también podrán hacerlo. Quien no aparezca en el padrón, no podrá emitir su voto.

¿Es obligatorio votar?

Sí. Está establecido en la Carta Orgánica que todo Referendum es obligatorio. La multa por no asistir ni justificar es el equivalente al 10 por ciento del salario mínimo vital y móvil. Sólo las personas mayores de 70 años no serán multadas si no asisten a votar, tal como lo establece la Ley Electoral Nacional.

¿Cómo se votará?

El elector deberá llegar a su mesa con el último ejemplar del DNI que tenga. Las autoridades de mesa le darán la Boleta Única de Sufragio con la explicación de la enmienda y los casilleros en color amarillo al lado de las palabras “SÍ” y “NO”. Con una lapicera, deberá marcar en el lugar de su preferencia. Luego doblará la Boleta y la introducirá en la urna. Si el elector no marca nada, se considerará “voto en blanco”; si marca en ambos casilleros, será nulo.

¿Cómo se definirá el referendum?

Para que la Elección sea válida, deberá votar más del 50 por ciento del padrón, es decir, más de 8.561 personas.

Si se supera esa cifra de electores, los resultados de las urnas pa-sarán a tener relevancia: ganará la opción que más votos sume.

Si gana el “SÍ”, se modificará la Carta Orgánica y el actual Intendente podrá postularse para los comicios municipales de 2019.

Si gana el “NO”, no se modificará nada y no se permitirá la reelección ni se creará el Fondo del Progreso.

10-08-2018