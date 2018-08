Gustavo Brandán habló del futuro de Colonia Caroya y de la política local

Colonia Caroya.

¿Por qué impulsa cambios en algunos artículos de la Carta Orgánica Municipal?

- Yo creo que, fundamentalmente, tiene que ser modificada porque la reelección de autoridades fue parte de un acuerdo que tuvimos los cuatro candidatos para que el que sea electo en el 2015 tuviese la chance de postularse nuevamente; cuatro años es poco y hay muchos proyectos por delante y un proyecto como el nuestro vale la pena terminar.

El Fondo del Progreso es una herramienta fundamental para que la Colonia crezca y salga del atraso en obras e infraestructura que hemos visto. Queda mucho por hacer y hay que trabajar con vecinos y centros vecinales para que sea amplio y quede para siempre; que quien venga esté obligado a no detener el ritmo de las obras.

¿Cuál es el motivo del cambio de punto de vista de algunos candidatos que hoy se oponen?

- Yo pienso que hay intereses personales. No les interesa cumplir con la palabra empeñada. Estas actitudes hacen que la política sea denigrada. En un debate público todos dieron la palabra y después la cambian, eso es malo. Es parte de la dirigencia que tenemos. Seguramente, la gente toma nota de esto. Después lo castigará en las urnas.

¿La Carta Orgánica tiene vicios por intereses particulares de ese momento?

- La Carta Orgánica no tiene grandes vicios. En la reelección no se consultó a todos los sectores y por eso la gente planteó que lo mejor era rever eso. Está bueno que ahora tengan la última palabra y definan si se cambia o queda para siempre como está. Colonia Caroya es el único municipio del mundo donde los concejales y el intendente no pueden acceder a un segundo período. La idea es adaptarnos a lo que todos tienen que es “uno más uno”. Es justo eso. No más de dos períodos seguidos. Permite que los proyectos terminen, podamos rendir cuentas a mitad de camino y la ciudadanía decida si renueva o no el mandato.

¿Cree que al vecino le interesa o solo al sector del poder?

- Sí, mucha gente me lo planteó muchas veces, que es una lástima que no podamos terminar proyectos. Y lo del Fondo del Progreso, es un tema que se habla en todos lados. ¿Por qué la Colonia tiene un atraso a diferencia de Jesús María? Nosotros necesitamos tener una política de Estado, que haya para siempre un porcentaje que se destine a obras, servicios, a equipar la Municipalidad.Cuando asumimos faltaban camiones, motoniveladoras. Con el Fondo del Progreso, nunca más va a haber problemas de equipamiento.

¿Los fondos van a restar presupuestos para otras áreas como acción social o salud, como plantea la oposición?

- No, para nada. El Fondo del Progreso va a resentir que el intendente deje de gastar la plata en lo que quiera. Yo voy a ser el primero en sentarse y reglamentar las prioridades si este domingo se aprueba la enmienda. Es fantástico discutir lo que hace falta.

Hubo denuncias, acusaciones, chicanas. ¿Cómos e responde a eso?

- A las faltas de respeto no las contesto. Tratan de llevar a un ámbito del barro en vez de discutir ideas. Todas las presentaciones judiciales, en cada instancia, les fue mal.Su objetivo era claro: meter una medida cautelar para que el tema se vaya en varios meses, llegar a diciembre y suspender el Referendum. No quieren que el pueblo opine porque les va a ir mal. Por eso empezaron las chicanas. Las otras calumnias aparecen siempre en campaña, pero es la forma que tienen algunos de construir política. Yo respondo con obras, que sigan diciendo así podemos seguir avanzando.

El Diputado Diego Mestre habló de que el Peronismo atropella instituciones democráticas…

- Diego Mestre no conoce la realidad de la Colonia. Habla por lo que le cuentan, sin saber. Creen que pueden influir en la gente. La comunidad no le lleva el apunte a lo que digan los de afuera. Es parte de todo el barro político. Son lamentables. Es lo que hace que la gente pierda credibilidad en la política.

¿El resultado de las Elecciones Legislativas influyó en que la oposición tenga otro aire?

- No, porque en Colonia Caroya cada Elección vota distinto. Sería errado que una Elección de medio término influya en la otra Elección. Si el domingo gana el Sí, no quiere decir que ya tenga la reelección asegurada. Falta un año para eso.

¿Cómo se va a costear el Referendum?

- Tuvimos la suerte que el Gobierno de Córdoba va a subsidiar el Referendum como lo hace con cada municipio que tiene Elecciones separadas. Nosotros vamos a costear entre el 10 y 20 por ciento del total. La Boleta Unica llegó a cada domicilio para que todos los vecinos sepan de qué se trata. Nosotros creemos que es- tos Referendum hay que profundizarlos porque la democracia participativa está en crisis. Y no podemos los dirigentes políticos tomar decisiones en nombre de la gente. Yo voy a militar este modelo de ir a la democracia directa en muchos temas.

¿Cuáles son las tareas que más le preocupan después del 12 de agosto?

- Seguir trabajando como estamos haciendo. Tenemos muchos frentes de obra, como nunca antes tuvimos: un polo educativo con construcción de dos escuelas, las cloacas, iluminación, adoquinado en marcha, gasoductos que van a la zona rural. En obra pública estoy muy satisfecho. Hemos hecho muchísimo y hay que hacer más. A la gente le da satisfacción cada plaza que se inaugura. Me interesa quedar en la historia como hacedores de las obras que la gente esperaba hace años.

¿No le teme a la corrupción en una posible segunda gestión?

- No. En eso soy implacable y transparente. Y con el Fondo del Progreso, la gente pasa a tener el poder en las decisiones y en el control.

¿Cómo seguirá Proyecto Caroya después de Brandán?

- Proyecto Caroya es una gran apuesta electoral, es un movimiento muy amplio. Hay gente de todos los sectores políticos y es muy pluralista. Es la fórmula que nos dio éxito a la hora de gobernar y apuesto a que siga siendo así.

El domingo, cada ciudadano tie- ne que ir a votar, no importa que vote por el Sí o por el No. Yo pido que voten por el Sí porque quiero tener la oportunidad de postularme y seguir haciendo obras. Está a la consideración de la ciudadanía el futuro de Colonia Caroya. Será un día histórico para la democracia.

10-03-2018