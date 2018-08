La lactancia, una gran aliada para el sistema inmune del bebé.

La lactancia es la manera más natural y eficaz de promover en el bebé un completo desarrollo sensorial y cognitivo. Además, reduce el riesgo de mortalidad infantil, aumenta las defensas y protege al lactante de muchas enfermedades. Si la madre puede permitirse dar de mamar a su bebé durante sus primeros meses de vida, le estará brindando el mejor alimento posible y lo ayudará a crecer fuerte y sano.

La leche materna proporciona las proteínas, la grasa y el azúcar que el bebé necesita para reforzar su sistema inmunológico, no solo durante el proceso, sino también hasta 2 años después. Cuando el bebé entra en contacto con la leche materna disminuye el riesgo de muerte súbita y las probabilidades de sufrir otitis, infecciones del tracto urinario, neumonía, vómitos, diarrea y ciertos tipos de meningitis.

Eso sí, para que la lactancia sea un proceso exitoso, la madre debe prepararse y mantener una alimentación balanceada para que el niño reciba la mejor leche posible y para que ella no tenga un déficit de ninguna clase. Durante este periodo, es importante saber que la calidad de la leche producida depende de forma directa de la alimentación de la madre. Durante los seis primeros meses de vida del bebé, la mujer debe aumentar en 500 calorías su dieta, algo más de lo que ha ingerido durante su embarazo, por muy paradójico que parezca.



Consejos para mamás

¿Cómo debe ser su alimentación durante la lactancia?

- Consumir gran cantidad de proteínas.

- Los hidratos de carbono deben suponer la mitad de las calorías de la dieta.

- Tomar hierro a través de carne, huevos, espinaca, acelga, mejillones y almejas, legumbres e hígado.

- Reforzar la toma de vitamina A, comiendo tomate, zanahorias y vitaminas del grupo B.

- La ingesta de calcio es clave. Se puede conseguir a través de lácteos, espinacas, acelgas, legumbres y frutos secos.



¿Cómo puede reforzar su sistema inmunológico?

- Medidas de higiene: Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo si ha estado en contacto con otras personas (en especial niños).

- Vacunación: Controlar con su médico el calendario de vacunación, durante el embarazo y el amamantamiento.

- Dieta sana y variada: Respetar las indicaciones del médico acerca de lo que puede o no puede comer o beber en el periodo de lactancia. Con estas normas en la mano, podemos potenciar aquellos alimentos permitidos que refuerzan el sistema inmune, como cebolla, yogures y miel.

- Ejercicio: El deporte no solo es bueno para que la madre controle su peso y se mantenga sana, sino que además ayuda a reforzar el sistema inmune.

- Descanso: Las gestantes y mamás recientes suelen tener más necesidad de descansar y por ello deben darle a su cuerpo una pausa cuando la pida. Es durante la noche cuando el cuerpo se repone, se refuerza y recoge energías para los siguientes días.



También hay que tener en cuenta que como el bebé “extrae” una cantidad de proteínas, grasas y demás nutrientes, en ocasiones la madre puede sentirse un poco débil o tener ciertos déficits. Por este motivo deberá vigilar su estado de salud y acudir al médico en cuanto se sienta enferma o débil. La lactancia materna es el método más efectivo para lograr la prevención y disminución de las enfermedades más frecuentes en la niñez.

Asesoraron: Dr. Ernesto Crescenti (MN: 50.776), médico, investigador y Director del “Instituto de Inmunooncología Dr. Ernesto J.V. Crescenti”. Dr. Jorge Doroteo Molina (MN: 50.114), Pediatra, Miembro del “Instituto de Inmunooncología Dr. Ernesto J.V. Crescenti”.

01-08-2018