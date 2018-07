Mario Rojas: La UCR nos apoyó para proscribir al Profesor Visintín

Uno de los impulsores de la “no reelección” en el 2008 dijo que el radicalismo lo usó de “oportunismo político”. Ahora, el Subsecretario de Planeamiento de la gestión Brandán pide "que sea el pueblo el que decida y no una corporación partidaria".

Mario Rojas habló por primera vez de la enmienda de la Carta Orgánica a través de un Referéndum y aprovechó para “pegarle” a la UCR.

El actual Subsecretario de Planeamiento de la gestión Brandán fue quien impulsó en la Convención Constituyente del 2008 la idea de no permitir la reelección de cargos.

Ese artículo se aplicó para Rodolfo Visintín y Luis Grión. Ahora, se pondrá a consideración del electorado la modificación.

Rojas fue nombrado en reiteradas oportunidades por dirigentes de la actual oposición por su cambio de pensamiento, ya que creen que también fue el “ideador” de la enmienda y el Referéndum que se hará el 12 de agosto.

Dentro del PRO, consideran que traicionó sus ideales de consolidar un partido nuevo (el desaparecido Acción Caroyense), para ir a Proyecto Caroya.

“Nuestra Carta Orgánica es una de las mejores de la provincia y del país. Tiene principios de participación vecinal por fuera de corporaciones partidarias y eso le da el poder al pueblo para decidir”, dijo.

Además, recordó que “cuando se hizo la campaña del 2015, los cuatro candidatos estaban de acuerdo en modificar ese aspecto”.

Considera que “la mejor manera de hacerlo es con un Referéndum, porque es el pueblo el que decide y no un dirigente que algún momento tuvo una visión sobre alguna cosa”.

Mario Rojas aprovechó para acusar al radicalismo local de haber usado políticamente ese artículo. Hace 10 años, salvo Roberto Brollo, todos apoyaron la idea de la “no reelección”.

“En la Convención tuvimos el apoyo de la UCR por un oportunismo político porque lo único que buscaban era proscribir al profesor Rodolfo Visintín. Después de haber analizado esa consecuencia, me parece que no es bueno proscribir a nadie y que sea el pueblo el que decida y no las corporaciones partidarias”, declaró.

Insistió en que “es necesario que esa decisión no la tome un dirigente”.

También resaltó que en 2008, cuando se aprobó el artículo, fue para evitar una experiencia negativa, “pero no hemos tenido en cuenta las positivas, como en Sinsacate”.

Por último, admitió su cambio de pensamiento con su deseo de continuidad.

“Uno puede manejarse con distintos criterios, pero nunca sacar los pies de la tierra. En Colonia Caroya se están encarando obras de infraestructura que hace añares que no se hacen, es necesario consolidarlas y necesitamos una gestión que lo haga”.