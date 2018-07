Amilcar Ñañez negó haber faltado 33 veces al Concejo.

Dijo que la mayoría de las veces llegó tarde y se le computó la falta. "Con 14 mil pesos de bolsillo que cobra un concejal es difícil ser 'full time' en el cargo; todos tenemos nuestro trabajo particular", declaró.

Colonia Caroya. El concejal Amilcar Ñañez negó que, en lo que va del año, haya faltado 33 veces a las sesiones ordinarias y a las reuniones de comisión del Concejo Deliberante.

El dato surgió de las planillas de asistencia que publicaron, por primera vez, en la pizarra de la sala de sesiones.

Del detalle desprende que los ediles Ñañez y Guillermina Biondi son los que más "ausentes" tienen: 33 y 28, respectivamente, sobre un total de 71 encuentros que hubo en el año.

"No me sorprende que se haya hecho ahora, después de la sesión especial del pasado miércoles, donde convocan violando la Carta Orgánica; casi todos llegamos tarde, son muy pocos los que llegan puntualmente; en mi caso, siempre figuro ausente aunque haya asistido a la comisión llegando tarde", se excusó.

El funcionario electo en 2015 aseguró que "es complejo la asistencia a las comisiones".

"Hemos resuelto que haya al menos uno del bloque que represente cuando no podemos asistir los tres al mismo tiempo y los temas los resolvemos dentro del bloque y hacemos las conclusiones, pero aclaro que no he faltado 33 veces a las reuniones de comisión; falté alrededor de 10", dijo consultando sus registros.

En la Comisión de Legislación, que convocó a reunión 27 veces, Ñañez aparece presente en siete. También negó ese dato: “Serán cinco o seis ausencias, no 20 -mencionó en una entrevista a Radio Comunicar-. Pero al llegar tarde aparezco como ausente”.

Para el radical, las comisiones deberían hacerse a la tarde, aunque el oficialismo prefiere a la mañana para tener al Gabinete a disposición para hacer consultas.

"Lo importante es el trabajo de cada concejal de leer, asesorarse para sacar ordenanzas aplicables; es difícil que con 14 mil pesos que cobramos seamos full time; todos tenemos nuestro trabajo particular, estos son cuatro años de servicio y después volvés a tu trabajo habitual", añadió.

Y se diferenció de algunos ediles que tienen un mejor promedio de asistencia: "Yo no voy desinformado a una comisión. No es que no haga nada. Algunos estudiamos el tema, otros asisten y van con el libreto armado".

Igualmente, hizo su autocrítica por no poder estar dedicado plenamente a su función de concejal.

"Los tiempos que corren no son fáciles, no puedo disponer de todo el tiempo que quisiera para dedicarme de lleno a la función; vivimos con un montón de apremios, pero cumplo", mencionó el comerciante.

Y volvió a cargar contra el oficialismo al decir que "hay otras intenciones en publicar estas cosas".

Sobre el final, desafió: "Si quieren ponerme ausente de acá hasta fin de año, que lo hagan, pero que sea parejo para todos".

Cabe aclarar que el Concejo Deliberante, pese a existir registros de ausencias en comisiones y sesiones, nunca aplicó descuentos en las dietas.

24-07-2018