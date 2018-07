El martes 24 se hará el segundo sorteo del Terra Nostra

El segundo sorteo del programa "Terra Nostra" de la Municipalidad de Colonia Caroya será este martes a las 20 en el Club San Martín.

Se adjudicarán seis terrenos ubicados en Bº Malabrigo y un kit de materiales.

El padrón definitivo quedó con 178 familias para el sorteo de cinco terrenos y 16 que están en el padrón especial con integrantes con discapacidad para el sexto sitio.

El número es inferior al padrón del primer sorteo que se hizo en marzo, aunque los requisitos son los mismos. ¿Por qué?

"Necesitamos que la gente venga a actualizar sus datos. Nosotros no tenemos entrecruzamiento de información con ningún organismo, solo podemos saber si la familia cumple con los requisitos si se presenta en la Municipalidad y modifica su situación. Sabemos que hay familias que hace unos meses no tenían hijos y ahora si, pero si no vienen a actualizar esa condición, no podemos incorporarlos al padrón. Lo mismo ocurre con las personas con discapacidad, tienen que traer el certificado", respondió la Secretaria de Gobierno, Paola Nanini.