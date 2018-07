El radical José Capellino presidirá el Concejo Deliberante.

Jesús María. Las dos semanas y media en que la intendenta Mariana Ispizua visitará China, la presidencia del Concejo Deliberante estará a cargo de un opositor: el radical José Capellino.

Nunca, desde 1983, un opositor presidió el Cuerpo Legislativo.

Si bien en casi todos los gobiernos radicales hubo algún concejal “díscolo” o “rebelde” en el bloque oficialista, siempre el presidente del Concejo fue un integrante de la misma lista que el Intendente.

Ricardo Córdoba fue muy crítico con el intendente Héctor Mario Picat, Jorge Colombo tuvo duros enfrentamientos con su ediles y en especial con Fernando Peralta Nápoli, Marcelino Gatica no pudo imponer a Gabriel Frizza en la presidencia del Cuerpo y las concejalas Juana de Fío y Marcela Colombo llegaron a formar un “bloque femenino” con la peronista Adriana Seculini.

Esta vez, en el Concejo hay diferencias que siempre niegan, pero “nadie saca las patas del plato”. Ni siquiera la oposición.

“No es una situación que se dé comúnmente; me parece que en este caso, en Jesús María, como está planteada la situación, no es tan relevante ni grave”, dijo Capellino.

“Yo he sido y sigo siendo un firme opositor a muchísimas cuestiones del oficialismo, pero me parece que es la conducta que desde el bloque de la UCR venimos demostrando desde el primer día: no nos vamos a agarrar de esta situación para plantear ninguna locura”, añadió.

En tres sesiones, el Vicepresidente Segundo del Concejo lo presidirá, “pero es una situación que no va a traer ningún tipo de cambio, de modificaciones al funcionamiento del Concejo, ni interno ni para con el Ejecutivo”, según sus propios dichos.

“No vamos a presentar desde la UCR, aprovechando esta situación, ningún tipo de proyecto determinante; vamos a ingresar proyectos de interés general, pero nada que afecte a la posición del oficialismo. Desde que asumimos, venimos manifestando que queremos hacer una oposición constructiva y lógica, y que yo sea presidente del Concejo es una situación realmente excepcional y de ningún modo nos vamos a agarrar de eso para presentar proyectos en contra de la voluntad del oficialismo”, concluyó.

