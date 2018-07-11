Hay 207 familias empadronadas para el nuevo sorteo del Terra Nostra.

Urbanismo Ayer Por
Se dio a conocer el padrón provisorio para la adjudicación de seis terrenos y un kit de materiales. Este jueves y viernes estará abierto el período de oposición.
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Colonia Caroya. La Municipalidad dio a conocer los padrones provisorios de tres sorteos dentro de un mismo plan, en el marco del programa Terra Nostra.

Son ocho postulantes para el kit de vivienda y 199 para los seis terrenos, de los cuales 16 entran en el cupo para familias con integrantes con discapacidad, entre los que se adjudicará uno. Los restantes cinco sitios serán sorteados entre 183 familias.

El período de oposición será el jueves 12 y el viernes 13 de julio, de 6:30 a 16:30.

La publicación del Padrón de Postulantes definitivo se realizará el día lunes a la tarde. El sorteo será a fines de julio.

 
POSTULANTES PARA SORTEO DE KIT DE CONTRUCCION

157/14  BUSTOS, PABLO DANIEL 28.401.833
165/14  ULLUA, LAURA MABEL 24.096.671
451/14  LUNA, ULISES MAXIMILIANO 27.757.101
598/15  TOLEDO,FABIAN ALBERTO 21.567.738
829/16  BARRETO, LUIS ALBERTO 23.288.147
842/16  HERRERO, RICHARD 26.308.005
839/16  RUFFINO, GUSTAVO 30.111.406
990/18  ARDILES, RICARDO EFRAIN 36.888.418 

POSTULANTES PARA UN TERRENO CON INTEGRANTES CON DISCAPACIDAD

1  AGUIRRE, JOSE OSCAR 28.866.236
2  BRITOS, GABRIEL EDUARDO 31.097.798
3  BROLLO, WALTER 30.847.313
4  DE LA VEGA, ANA 22.541.967
5  DIAS MALDONADO, NORMA 32.043.961
6  FLORES, MARIA GABRIELA 25.634.390
7  GONZALEZ, DARIO ARIEL 25.950.577
8  GUZMAN, NICOLAS RODRIGO 31.097.627
9  HEREDIA, MARIA ALEJANDRA 23.199.330
10  LONDERO, ALEJANDRA 30.586.523
11  MANSILLA, JOSE 22.541.943
12  MANSILLA, VICTOR JULIO 22.191.846
13  MATRONE, FRANCO ALEXIS 32.426.355
14  NANINI, DANIEL 24.562.181
15  ORTEGA, ALEJANDRO 21.318.113
16  RIVERO, PABLO CESAR 34.289.222

POSTULANTES PARA CINCO TERRENOS

1  ACOSTA ALEJANDRA CECILIA 24.455.026
2  AISA, NELSON ADRIAN 27.867.768
3  AL AMO MARCELO RICARDO 17.292.176
4  ALMADA, CIMENA 24.332.612 
5  ALMADA, DIEGO 27.611.116
6  ALMADA, MARIANA 30.586.557
7  ALMADA, CARLOS RAMON 29.162.836
8  ALMADA, ANA LAURA 30.586.616
9  ALTAMIRANDA,RUTH 32.674.537
10  ALVAREZ, KARINA 20.817.614
11  ANDRICH, OSCAR 28.279.959
12  ARCE, IRMA LILIANA 22.099.691
13  ARIS, ROSA VANESA 28.866.243
14  ARRIETA MÓNICA MARGARITA 25.402.601
15  ARDILES, RICARDO EFRAIN 36.888.418
16  ARDILES, MABEL ADRIANA 21.814.435
17  ASELONI,DANTE MAURO 28.636.080
18  ASTRADA, DIEGO ISMAEL 27.681.983
19  ASTRADA, MARIELA VANESA 33.489.599
20  BARRERA, ARIEL 25.303.234
21  BARRERA, GUSTAVO ARIEL 25.303.234
22  BARRIOS HUGO 22.720.661
23  BAZAN, JUAN DANIEL 29.254.053
24  BORTOLINI,WALTER 21.410.546
25  BERNARDIS MICAELA 34.542.266
26  BRANDALESSI,CRISTIAN 25.303.070
27  BUSTOS, ALEJANDRA 25.456.613
28  BUSTOS, ROBERTO ARIEL 27.868.001
29  CABAÑA, GASTON HERNAN 35.625.422
30  CABRERA, ALEJANDRO JAVIER 26.642.950
31  CABRERA, MARTA ELENA 27.296.895
32  CACERES, LUCAS JESUS 30.124.560
33  CANTEROS , ELSA ISABEL 28.496.828
34  CAPDEVILA, CARINA 30.586.540
35  CARRANZA, ARIELA RITA 21.391.252
36  CARRIZO,ANDREA 23.625.493
37  CASAS, CRHISTIAN 26.237.649
38  CASTELO, DEBORA 25.023.657
39  CASTRO, GLADYS DEL VALLE 20.075.461
40  CASTRO,JUANA ISABEL 23.899.230
41  CELAYE, HUGO GABRIEL 23.664.965
42  CENTINI, CARLOS PASCUAL 28.949.343
43  CHAVEZ, PAOLA 31.795.201
44  CIERI EMANUEL ALBERTO 28.120.005
45  COLMENARES, MELISA 38.635.491
46  CONCHA ALVAREZ CARLOS ALBERTO 28.866.147
47  CONTRERAS, ESTEBAN ALFREDO 26.330.104
48  CONTRERAS,JESUS 23.011.710
49  COULY,PATRICIA ISABEL 16.508.799
50  CRAGNOLINI,PAMELA 27.867.640
51  DAL MORO,JAVIER MAURICIO 33.314.554
52  DAMARIO, LORENA PAOLA 32.203.517
53  DEPAOLI,VERONICA 29.794.943
54  DEPAOLI,WALTER 27.190.669
55  DEFELIPPO, ANTONELLA 35.150.439
56  DIAZ, ARIEL 25.252.371
57  DIAZ,DIEGO DAVID 29.940.628
58  DIAZ, SILVIA 29.119.789
59  DOLIES, MARIA ELENA 30.903.653
60  DOLZANI,GISELA 25.852.794
61  DORIA,JORGE EDUARDO 22.553.199
62  DRAGO, GILDA 20.235.907
63  ECHAVARRIA, LUCAS ESTEBAN 28.866.065
64  EULIARTE,FLORENCIA 33.602.105
65  ESCOBEDO,INES 22.308.261
66  ESPINDOLA, JULIO 26.481.656
67  ESPINDOLA,PABLO 30.586.654
68  ESPINOSA, NESTOR 29.840.663
69  ESTANCIERO, ALEJANDRA 32.426.432
70  ESTRADA,PAULA ROMINA 34.616.473
71  FERNANDEZ, CRISTIAN 30.543.772
72  FERREYRA, AXEL 34.542.203
73  FIGUEROA, NOELIA 27.073.173
74  FLORES,CRISTIAN EZEQUIEL 32.080.057
75  GARAY,LUCIANO 31.405.703
76  GARCIA, ROMINA 33.606.504
77  GODOY, MIGUEL ANGEL 12.241.964
78  GOMEZ, CONCEPCION 24.344.527
79  GOMEZ,ESTEFANIA 33.315.257
80  GONZALEZ, MARIO 26.636.065
81  GONZALEZ,MARTIN FACUNDO 24.541.681
82  GRION, MARIA DANIELA 29.794.948
83  HEIN, LILIANA 23.405.858
85  HORNSTEIN,DIEGO DANIEL 28.895.765
86  JUAREZ,GABRIELA 23.872.485
87  JUAREZ, PATRICIA 31.665.910
88  LABASTO,GERMAN DARIO 32.080.067
89  LAURET,JUDITH 27.867.579
90  LAZARTE, SILVIA 25.139.331
91  LEDESMA,LEONARDO RUBEN 28.723.999
92  LESCANO,EDGAR 26.629.962
93  LESCANO LUNA, MARIA SOLANGE 33.882.340
94  LESIW,CARLOS GUILLERMO 27.986.395
95  LESTA CABRERA, INES 26.614.777
96  LONDERO , NATALIA CAROLINA 27.065.732
98  LUCANA ESPOSO, BETTY 94.623.823
99  LUQUE, ARIEL GUSTAVO 26.881.737
100  LURASCHI, VERONICA CAROLINA 24.770.478
101  MAIDANA,JUAN MANUEL 32.203.037
102  MANSILLA, ANA MARIA 25.634.942
103  MARINO,DAMIAN GONZALO 32.426.327
104  MARTELOSSI, FERNANDO 26.397.184
105  MARTINEZ, GRISELDA 22.115.003
106  MARTINEZ, LAURA 32.705.244
107  MARQUEZ, PABLO RAMON 21.567.666
108  MARQUEZ, YANINA SOLEDAD 33.858.913
109  MENA, MARIA ROSA 38.884.404
110  MIERS,MARISA 23.301.437
111  MOLINA, CELIA TRINIDAD 20.830.027
112  MONDINO, VICTORIA GISELLA 33.314.516
113  MONGES, MARIANA SOLEDAD 29.162.921
114  MONINA, FERNANDO 30.586.202
115  MONTIEL,SANDRA 22.183.904
116  MOYA,GABRIELA CELESTE 30.331.974
117  MOYANO, ANA GABRIELA 26.081.067
118  MOYANO,JORGE ALBERTO 27.867.704
119  MOYANO,MARIA FERNANDA 27.673.056
120  NANINI, FERNANDO GASTON 31.402.612
121  NARI, LORENA 30.586.632
122  NUÑEZ, HUMBERTO 22.224.501
123  OCHOA, ANDREA VERONICA 28.120.034
124  O¨CONNOR, LEONARDO 32.259.413
125  OLARIAGA,ALEJANDRA 18.231.073
126  ORONEL, JAVIER OSVALDO 30.111.524
127  OVIEDO,SILVINA ALEJANDRA 26.155.310
128  PALACIOS, LORENA 26.359.769
129  PARIZIA, ANA 26.129.202
130  PEREZ,JUAN ISMAEL 26.669.162
131  PERALTA, NATALIA 25.892.401
133  PETINA,SILVANA 25.857.932
134  PETRELLO,VANINA 25.106.569
135  PIANA, GEORGINA SOLEDAD 29.162.939
136  PONCE, LUIS ALEJANDRO 28.367.188
137  PORTELA, JORGE 28.212.234
138  PREZ, ELIANA 29.162.914
139  PRIMO,FRANCO ALBERTO 26.415.109
140  PUCHETA,JUAN ELOY 11.772.223
141  QUINTEROS, LEONARDO 25.917.742
142  QUINTEROS,NAYLA 33.135.825
143  QUIROGA, LUCAS NICOLAS 27.867.683
144  QUIROGA,OMAR DANIEL 20.230.172
145  RAMELLA, ALEXIS SEBASTIAN 33.489.493
146  RAMOS,MAURO GERARDO 29.977.660
147  RIOS, PAOLA DALILA 31.545.216
148  RIZZI, SILVANA DEL VALLE 18.372.462
149  RIZZI, MARIA EUGENIA 22.764.133
150  RIVERO, REBECA ELIZABETH 30.699.405
151  RODRIGUEZ, MARCOS LEOPOLDO 29.260.984
152  RODRIGUEZ,YANINA 33.489.527
153  ROMERO, MARIA SOLEDAD 31.182.278
154  ROSSI , MARISA 24.096.095
155  RUIZ, CLAUDIO GUSTAVO 30.586.577
156  SAMAPALLO, CARLOS ALBERTO 30.490.859
157  SANABRIA, FRANCISCO 35.578.094
158  SAYAGO, VIDELA ABRAHAN 39.172.327
159  SENA, ZUNILDA 32.302.569
160  SLAME, JULIO CESAR 25.962.671
161  SILVA, EMILIANO LUIS 26.881.752
162  SILVA VACA, MARCOS 28.526.746
163  SOSA, CARLOS 22.096.198
164  SOSA, EMANUEL 35.055.338
165  SOSA, HECTOR 31.645.728
166  TARRAGA, DIEGO ORLANDO 32.231.080
167  TOLEDO, FERNANDO 23.231.025
168  TORRES, RODOLFO CARLOS 25.303.107
169  TORRES, ROSA ALBANA 26.614.626
170  VACA, ZULMA MARIA 27.038.688
170  VALDES, SONIA ADRIANA 22.720.880
172  VALENZUELA, MONICA 20.439.599
173  VALLE, DANIELA 28.760.430
174  VALLES, VANESA ALEJANDRA 26.482.575
175  VARELA, GUILLERMO ISIDORO 28.704.156
176  VASQUEZ, JOSE LUIS 27.867.740
177  VERA, MARIA ALEJANDRA 29.088.683
178  VICENTE, CLAUDIO DANIEL 29.607.811
179  VICENTINI, LEONARDO GABRIEL 33.314.510
180  VILLES, GASTON ANDRES 28.949.357
181  ZAMORA, ALEJANDRA 25.634.239
182  ZAPATA, CESAR 25.303.242
183  ZAYA, SONIA 30.586.510 

11-07-2018

Ariel Roggio