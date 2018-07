Básquet: la actualidad de Bochas y Alianza.

Jesús María | Colonia Caroya. Como ya es habitual, desde hace años, el Básquet de la Asociación Cordobesa cuenta con la presencia de Alianza Jesús María y Bochas Sport Club.

En este 2018, comparten la segunda división -Categoría A1- y tuvieron una buena primera parte del Campeonato, disputando el Torneo Apertura.

Por el lado del Bochas, culminó tercero en la General -1º en U15, 2º en U17, 4º en U19 y último en Primera-.

Mientras que Alianza finalizó quinto y su categoría mejor posicionada fue la U15, que se quedó con el tercer lugar.

El equipo que se quede con el ascenso directo a la A será aquel que finalice primero en el Clausura.

Sin embargo, luego de la finalización de este primer torneo, se disputaron playoffs. Esto se debe a que los ganadores de esta instancia -tanto en el Apertura como en el certamen venidero- ganarán el beneficio de jugar una Promoción por el Ascenso, con el penúltimo de la A.

En estos mano a mano, Alianza llegó hasta semifinales, donde fue eliminado por General Paz Juniors, mientras que los caroyenses cayeron en primera ronda ante Belgrano, en el quinto juego.

Los dos conjuntos de nuestra zona estarán libres hasta la semana del 23 de julio, cuando comien-ce el Clausura, que iniciará con un arrastre del 50 por ciento de los puntos ya conseguidos.

Además, habrá Final Fours, para determinar a los Campeones de cada categoría.

Otro frente.

Por otro lado, Bochas cuenta con dos categorías que lo representan en los campeonatos organizados por la Federación Cordobesa.

En U15, los dirigidos por Mariano Brazzola aún no conocen la derrota este año. El buen momento se trasladó a la Liga Provincial.

Allí arrasaron en la fase de grupos. Luego superaron a 9 de Julio de Río Tercero en el cruce de octavos y, por ser los mejores en la etapa regular, obtuvieron el derecho de acceder directamente a las semifinales.

Este domingo a las 17, recibirán a San Martín de Marcos Juárez y, una semana después, invertirán las localías, en busca de un lugar en el Final Four. En caso de requerir un tercer partido, el mismo se llevará a cabo en Colonia Caroya.

En tanto, el provincial U17 también está en juego, aunque aún en fase de grupos. El elenco del Lote XV está segundo en la Zona C detrás de General Paz Juniors y por delante de Central Argentino de Río Tercero -será el rival en la cuarta fecha, que se disputará el domingo en condición de visitante- y FitzSimon de Embalse.

Por último, Alianza Jesús María está aportando un jugador al preseleccionado U19, de Córdoba, que se prepara para el Final Four del Torneo Provincial. Él es Alan Caminos e integra la lista de 17 basquetbolistas, aunque la misma tendrá un recorte en los próximos días.

06-07-2018