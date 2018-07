Se juntó todo Cambiemos para el pedido de nulidad del Referendum.

Córdoba. El pedido de inconstitucionalidad del Referendum fue realizado en el mediodía de este lunes, en el Tribunal Superior de Justicia.

La presentación fue hecha por el presidente de la UCR de Colonia Caroya, Hernán Ardiles; y el presidente de la Junta Promotora del PRO, Fernando Arzubi.

Pero al “acto” de entrega del pedido al TSJ asistieron diputados nacionales, legisladores provinciales, concejales caroyenses y el asesor del bloque radical, Dr. Antonio María Hernández.

Leonor Martínez Villada, Diego Mestre, Carlos Ciprián, Javier Bee Sellares, Dante Rossi, Gregorio Hernández Maqueda acompañaron a Amilcar Ñañez y Sergio Aguirre, los ediles que impulsaron la presentación.

Lo que entregaron al TSJ es una solicitud de declarativa de inconstitucionalidad y medida cautelar para no realizar el Referendum, con reserva de acción en la Justicia Federal.

La oposición de Proyecto Caroya insiste en que no es legal la aprobación de una enmienda con mayoría simple.

En su Twitter, Diego Mestre escribió: “Todos los días en Córdoba el peronismo atropella instituciones democráticas. Esta vez intentando modificar la Carta Orgánica de Colonia Caroya sin respetar las mayorías parlamentarias exigidas. No lo permitiremos! Por eso apoyamos la demanda iniciada por los concejales de Cambiemos”.

Hasta las personas que hacen prensa de los Diputados se sumaron con un comunicado en el que cuestionan los motivos del Referendum: “Un tema no menor son los artículos que se pretenden reformar: el 96 sobre la reelección, que actualmente no está contemplada; y el 249 sobre el presupuesto, a través del cual se destinaría a obras públicas un monto no inferior al treinta por ciento del total de los ingresos percibidos en cada año".

