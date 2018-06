Hoy es el Día Nacional de la Prueba de VIH.

Buenos Aires. En el marco del Día Nacional de la Prueba de VIH es fundamental concientizar acerca de la importancia de realizarse testeos voluntarios y mejorar el acceso a la información sobre el VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). En el caso del VIH, el diagnóstico tardío continúa siendo del 35 por ciento lo que resta oportunidades de acceder a un tratamiento médico adecuado y a tiempo.

En Argentina viven 122 mil personas con VIH, pero el 30 por ciento desconoce su diagnóstico.

En el último año se reportaron 6.500 nuevos casos, de los cuales el 35 por ciento se encuentran en una etapa avanzada de la infección.

La tasa de transmisión perinatal en 2017 fue del 5 por ciento. La causa por la que este indicador no disminuyó con respecto al periodo anterior puede deberse tanto al desconocimiento de la mujer respecto de su condición de persona viviendo con VIH como por falta de controles prenatales en ambos padres. En efecto, en muchos casos, sus madres no fueron diagnosticadas a tiempo -preconcepción o durante el embarazo- o no recibieron asesoramiento adecuado en el momento del parto.

El último boletín sobre VIH-SIDA 2017 arrojó resultados alarmantes:

- Por primera vez, desde que comenzó la vigilancia de casos de VIH en 2001, la mediana de edad de las mujeres es mayor que la de los hombres.

- El diagnóstico tardío de las personas que viven con VIH continúa siendo del 35 por ciento.

- Uno de cada cuatro diagnósticos de mujeres se dio durante el embarazo.

Los testeos rápidos de VIH son una herramienta fundamental para detectar casos reactivos y así comenzar con el tratamiento correspondiente. Son seguros, gratuitos y confidenciales. Una sola gota de sangre que se extrae del dedo es suficiente y en 10 minutos está el resultado.

Las dudas más frecuentes.

- ¿El test de VIH es confidencial?

SÍ, el test de VIH es confidencial y voluntario. Antes de comenzar se completa de forma anónima una encuesta de evaluación de riesgo y se firma un consentimiento informado manifestando su acuerdo en realizar el test de VIH.

- ¿A partir de qué edad se puede hacer el test de VIH?

NO es necesario ser mayor de edad para acceder al test de VIH. Si sos mayor de 13 años podés firmar vos tu consentimiento, y si tenés menos acercate con un adulto responsable.

- ¿Cuánto cuesta el test VIH?

El test de VIH es totalmente gratuito.

- ¿Se debe presentar una orden médica para acceder al test de VIH?

NO, con asistir a cualquier lugar que lo brinde es suficiente.

- ¿Es condición estar en ayunas para hacer el test de VIH?

NO, no es necesario presentarse en ayunas.

- Si estuve expuesto/a al VIH ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que lo detecte la prueba de VIH?

Después de la exposición al VIH existe un “período ventana”, tiempo en el cual el cuerpo fabrica los anticuerpos del VIH. Durante este período, que es de un mes, el resultado puede dar no reactivo aunque vivas con el virus.

- Si recientemente me hice un tatuaje o piercing, ¿Puedo acceder al test de VIH?

NO hay limitaciones para realizarse la prueba de VIH. Si creés que estuviste en contacto con el virus es conveniente esperar un mes (el llamado “período ventana”).

- Luego de hacer el test, ¿Puedo continuar con mis actividades habituales?

SÍ. El test de VIH se realiza con una sola gota de sangre extraída de un dedo de la mano.

- Si estoy embarazada, ¿Puedo hacerme el test de VIH?

SÍ, es un momento clave para realizarse el test de VIH, ya que saber si vivís con el virus permitirá tomar decisiones para no transmitir el virus al bebé por nacer. El test no afecta en absoluto la gestación. También es importante que se lo realice tu pareja.

- ¿Duele hacerse el test de VIH?

NO, es un pequeño pinchazo en el dedo.

- ¿Debo hacer el test de VIH en un examen preocupacional?

NO, no pueden solicitarlo. Cada vez que accedas al test de VIH debes firmar un consentimiento informado en donde confirmás que querés hacerte el test.

- ¿Qué tiempo debe pasar entre un examen y otro?

Si sos sexualmente activo/a y no utilizas preservativo o utilizás jeringas, debes hacerte pruebas cada un año.

- ¿Qué hago si el resultado es positivo?

Si el resultado es REACTIVO (positivo), AHF Argentina te vinculará con el sistema de salud para acceder a un tratamiento integral.

