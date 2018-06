Domingo de maratón en Colonia Caroya.

Colonia Caroya. Este domingo se llevará la 10ª edición de la ya clásica Maratón San Antonio de Padua.

La parroquia Nuestra Sra. De Monserrat será el punto de partida y el trazado incluirá pasos por bodegas y viñedos de la ciudad.

Las inscripciones se podrán realizar ese mismo día a partir de las 10 de la mañana, en el salón de la iglesia. El número 03525 – 461171 estará disponible para consultas -de 8 a 11-

Distancias, categorías y horarios de largada

- 13 kilómetros -sub 20, sub 35, sub 45 y más de 55 años- 15.

- 6 kilómetros -libre- 14:30.

- 3 kilómetros -libre y caminantes- 14.

Los ganadores, del recorrido de 13 kilómetros, se llevarán dos mil pesos de premio. Además, se entregarán medallas y trofeos.

En la última edición, los más veloces fueron Dalila Sánchez -Jesús María- y Matías Valor -Juárez Celman-.