Polémico mensaje de audio de Amílcar Ñáñez: “Nos ganan en el referendum”.

Colonia Caroya. Las diferencias de criterio en el seno de Cambiemos con vistas a la modificación de la Carta Orgánica Municipal volvieron a quedar en evidencia en notas periodísticas de distintas radios de Jesús María.

Por un lado, “se filtró” un audio de whatsapp, evidentemente enviado por error o que cayó en manos de alguien no muy fiable, en el que el concejal radical Amílcar Ñáñez comparte los resultados de distintas conversaciones que mantuvo en el seno de Cambiemos. Dice: “Hablé con el Dr. Santucho, que es Secretario del Comité Provincia (de la UCR); estuve reunido con Luis Grión (ex Intendente municipal radical) y hablé con el Dr. (Antonio) María Hernández (constitucionalista radical). La idea es hacer un planteo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia y presentar una medida cautelar para que frene esto, porque en la encuesta, como está, nos ganan en el Referendum”.

Al parecer, el audio trascendió a través de Twitter y llegó a Más Radio.

El Credo de Frizza.

En medio de la polémica, el diputado nacional Gabriel Frizza fue entrevistado por Radio Jesús María y le preguntaron por la situación en Colonia Caroya. Respondió: “Creo que la gente se tiene que expresar (…). Creo en la reelección y creo en la ley que se aprobó en la Legislatura, que habla de dos períodos”, aunque aclaró: “No estoy en condiciones de discernir si tiene que ser para este Intendente o para los que vienen”.

Profundizando a dos aguas, ratificó la posición del interbloque Cambiemos: “Yo creo que era el momento, y se lo dije a Gustavo, de modificar todos los artículos de la Carta Orgánica que crean que en la práctica no funcionaron”, “pero si quien gobierna decidió otra cosa y tiene los votos para hacerlo, hay que aceptarlo y trabajar para ganar”.

Y sentenció: “A mí no me da miedo enfrentar políticamente al que esté mejor; al contrario, lo he dicho siempre: para mejorar una localidad hay que ganarle a los mejores en el momento que corresponde”.

Contundente, opinó: “Nosotros tendremos que presentar una idea distinta en Colonia Caroya. Son los juegos de la democracia. Hay que aceptarlos y prepararse para ganar”.

04-06-2018