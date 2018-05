Reforma de la Carta Orgánica: piden llamar a votar Constituyentes.

Colonia Caroya. En una semana ingresaron al Concejo Deliberante dos proyectos para reformar la Carta Orgánica Municipal.

El primero, enviado por el Departamento Ejecutivo. El Intendente Brandán quiere llamar a un Referéndum en el que la comunidad vote si está a favor o no de cambiar el artículo que prohíbe la reelección de autoridades de manera consecutiva.

Además, sugiere crear el Fondo del Progreso, integrado por el 30 por ciento del Presupuesto Anual Municipal para que solamente sea destinado a obras, servicios públicos y equipamiento.

El actual mandatario afirmó su intención de seguir un período más, pero la Ley madre de la ciudad no se lo permite. Su estrategia es someter a la consideración popular la corrección del artículo y luego postularse para las elecciones municipales del 2019.

Brandán asistió al Concejo Deliberante en el mediodía del miércoles a defender su proyecto y está convencido que se aprueba con mayoría simple.

“El pueblo no se pronunció por la reelección; ese tema no se trató en la campaña; el partido que ganó (UCR) preveía en su proyecto de Carta Orgánica la reelección; en la Convención se votó libremente, pero no hubo consulta al pueblo, la comunidad no opinó y quiero que el pueblo opine”, afirmó el titular del Departamento Ejecutivo.

Con Constituyentes.

Anoche, el interbloque Cambiemos (la oposición unida), llamó a conferencia de prensa para anunciar que presentó un proyecto de reforma de Carta Orgánica, pero a través de Convencionales Constituyentes, similar a lo que hizo Héctor Nanini en el 2007 para la redacción original de la Ley, que se juró en agosto de 2008.

“Consideramos que hay muchas cosas que están desactualizadas y que generan doble interpretación; entonces, si vamos a cambiar los artículos, los analicemos seriamente y consideremos que hoy la ciudad tiene el triple de ejido que hace 10 años, que hubo muchos cambios sociales, que no están claras las formas de mayoría dentro del Concejo Deliberante, que hay nuevos institutos de participación y también sobre la reelección”, explicaron los ediles AmilcarÑañez, Guillermina Biondi, Elizabeth Peralta y Sergio Aguirre.

El proyecto de la oposición sugiere convocar a Elecciones para elegir 18 Convencionales que deberán sancionar en 180 días las reformas de la Carta Orgánica.

“Tanto este proyecto como el de la enmienda necesitan mayoría agravada (al menos seis votos afirmativos) para que se aprueben, pero nuestra idea es superadora, es trabajar seriamente sobre la Carta Orgánica y no en un artículo sólo porque hay intereses personales de seguir en el cargo; si no consideran nuestra propuesta es por egoísmo”, afirmaron.

Además, dijeron que el proyecto del Fondo del Progreso se incluyó para “adornar” la enmienda y que no es viable su aplicación en un municipio.

