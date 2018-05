En las mejoras de B° Sierras y Parque llevan invertidos 47,5 millones.

Jesús María. La intendenta Mariana Ispizua y los secretarios de las áreas involucradas en las mejoras en B° Sierras y Parque dieron un pormenorizado informe de lo realizado con los fondos provenientes del Programa de Mejoramiento Barrial (Promeba).

Al 30 de abril está ejecutado el 73 por ciento de la primera etapa, con una inversión de 47,5 millones de pesos.

Ese dinero fue destinado a obras de infraestructura propiamente dicha -agua, cloacas, equipamiento, red vial, nueva guardería, centro cultural, iluminación- y a módulos de desarrollo humano, a través de capacitaciones y talleres con los vecinos.

La mecánica de trabajo del Promeba contempla desembolsos de fondos contra rendiciones. Hasta ahora, la Nación ha girado 54,8 millones de pesos, sobre un total previsto de 64,9 millones.

Resta un desembolso final para completar esta primera etapa, por 10,1 millones.

Las mejoras tienen un avance general del 73 por ciento. Cuando lleguen al 85 por ciento, el gobierno local podrá gestionar esta cuarta entrega de fondos.

Lo que viene.

La primera etapa del Promeba no contempla obras de cordón cuneta ni pavimento, ya que era necesario hacer el tendido de agua y cloacas antes de avanzar en una car- peta vial.

Estas obras en las calles están previstas para la segunda etapa, para la cual ni siquiera se ha firmado el convenio correspondiente.

Pareceres.

Para el secretario de Gobierno, César Seculini, “lo que puede haber generado algo de confusión era el monto total del proyecto para el barrio, sin estar discriminado por etapa”.

“El proyecto general para el barrio era de 120 millones de pesos, pero no nos depositaron ese monto en una cuenta sino que, por una cuestión operativa de la Nación lo dividieron en etapas; debemos concluir la primera para arrancar el proceso de la segunda, que incluye las otras obras”, amplió.

En los últimos días, el gobierno nacional anunció que parte del ajuste fiscal será el aplazamiento de las obras públicas que no están en marcha. Al respecto, la Intendenta dijo que, “en principio, nos dijeron que lo que está en curso de ejecución no se pararía, pero con la segunda etapa no sabemos qué pasará”.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Hugo Cagliero, anticipó que para diciembre estaría terminada la primera etapa.

Resta concluir un análisis para decidir si los fondos previstos para veredas serán destinados a ese ítem o lo redireccionarán a la construcción de cordón cuneta.

“Vimos que hay alguna gente que también reclama la transitabilidad caminando; entonces, estamos viendo si podemos hacer una parte de cordón y otra de vereda para armar una conectividad entre la sede municipal, el dispensario, la plaza y las paradas del colectivo”, detalló.

El cambio podrá hacerse si la Nación lo autoriza.

Contexto.

La información suministrada por la Municipalidad fue en respuesta a las críticas de vecinos de B° Sierras y Parque, que el miércoles cortaron la Ruta Nacional 9 a la altura de ex predio de María Bonita para expresar su descontento por el estado de las calles -todas de tierra- luego de una semana de temporal.

En esa circunstancia, pidieron la presencia de la intendenta Mariana Ispizua, para que explique cuál fue el destino de los fondos que envió la Nación para mejoras en el barrio, y sostuvieron que los fondos también eran para hacer cordón cuneta y asfalto, lo que está claro que es una mala interpretación de lo informado oficialmente.

Pero, a la vez, pusieron en duda la transparencia municipal en su administración y destino.

Judicialización.

Mariana Ispizua respondió que “es lamentable porque las obras están a la vista de todos” y deslizó que “atrás de esto hay otro tipo de intencionalidad”.

Y anticipó: “Nosotros estamos analizando, inclusive, iniciar alguna acción legal porque se dijeron cosas muy fuertes; se habló de que el dinero no estaba, que el dinero se había robado, que se había utilizado para otro tipo de cuestiones personales”.

“Hay muchas gente muy contenta, con un alto nivel de satisfacción de todas estas cosas que estamos realizando; por lo tanto, no nos vamos a detener en quien fue el que direccionó este tipo de difamaciones pero es algo que queríamos aclarar y no dejar pasar porque fueron acusaciones muy feas y muy fuertes”, concluyó.

La Intendenta fue contundente: “Nosotros vamos a seguir trabajando como lo hacemos hasta ahora, porque estamos convencidos de que las decisiones que tomaron en ese barrio son las correctas”.

Ayer a la tarde, visitó el barrio con su gabinete para reunirse con los vecinos y explicarle en detalle todo lo realizado. Pero quienes cortaron la Ruta 9 el día anterior no asistieron. Justamente, eran los que decían estar muy molestos por desconocer el destino de los fondos del Promeba.

El encuentro se realizó en el Centro Cultural, próximo a ser inaugurado formalmente.

10-05-2018