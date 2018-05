Se derrumbó el techo de la cocina del Museo Jesuítico.

Jesús María. La Estancia de Jesús María – Museo Jesuítico Nacional informó este martes que las fuertes lluvias de los últimos días provocaron el derrumbe parcial del techo de la Cocina del edificio.

La administración de la institución tomó contacto con la Dirección Nacional de Museos y se iniciaron de inmediato trabajos destinados a la salvaguarda del espacio afectado.

Al momento del incidente, la sala se encontraba cerrada al público y no había visitantes en el Museo.

Por este motivo, la Estancia de Jesús María – Museo Jesuítico Nacional permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso.

Cabe recordar que el monumento data del siglo XVII, es Patrimonio Cultural de la Humanidad y actualmente no tiene Director, ya que el concurso para cubrir el cargo fue ganado por el Museólogo Carlos Ferreira, pero aún no fue designado. Hasta tanto no se dé ese paso administrativo, no puede asumir las funciones del puesto concursado.

08-05-2018