Colonia Caroya hace su primera recolección diferenciada de residuos.

Colonia Caroya. Las más de 5 mil familias que viven en la zona urbana de la ciudad ya deberían estar reciclando sus residuos por primera vez.



El miércoles 9 de mayo comienza el nuevo sistema de recolección diferenciada, que se armó para que el mensaje sea lo más simple posible: todos los miércoles se levanta lo seco y limpio que esté en bolsas transparentes.



El frentista sólo deberá cambiar el hábito de separar en su propia casa lo húmedo de lo seco.

Dentro del segundo grupo de clasificación se incorporan el papel, el cartón, los plásticos, el vidrio y el aluminio.



No todo puede ir en bolsas transparentes y hay excepciones: si hay varias botellas de vidrio, pueden guardarse en una caja que tenga escrito en su parte externa qué tipo de residuos hay en su interior. Igualmente, si hay vidrios rotos -preferentemente, se solicita que se resguarden bien para evitar lastimaduras a los trabajadores del sistema de recolección-.



A su vez, las botellas de plástico deberán compactarse, mientras que el cartón y papel no deberán estar sucios ni con restos de comida.



Cuando se trate de sachets o de elementos de plástico que hayan contenido algún líquido, lo ideal es enjuagarlos y dejarlos secar antes de tirarlos a la bolsa.



Cada familia tendrá una semana para ir acumulando este tipo de residuos antes de sacarlos a la calle -una importante cantidad de viviendas aún no tiene el cesto al frente- y esperar que el camión lo levante.



Los horarios son los mismos: en la zona urbana Norte comenzará el recorrido a las 20 y en el sector Sur, a la madrugada. Para el vecino no se modifica el horario habitual en que puede sacar afuera la bolsa.



Los días lunes, martes, jueves, viernes y sábado seguirá usando bolsas oscuras u opacas con la basura húmeda: restos de comida, frutas, verduras, pañales y madera.





¿Por qué la condición de bolsa transparente?

“Es para que conste que haya residuos secos en la bolsa”, respondió la secretaria de Gobierno, Paola Nanini.“Si no están en bolsa transparente, no se levantan”, agregó.



¿Dónde se consiguen?

La Municipalidad repartirá 10 mil bolsas en los diferentes barrios. Habrá puntos fijos de entrega y también se hará con una explicación casa por casa en algunos sectores.



Los supermercadistas se comprometieron a tener rollos de bolsas a la venta. También se pueden adquirir en locales dedicados a la venta de productos de embalaje y descartables.



08-05-2018