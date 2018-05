Se juega la novena fecha de la Liga Regional Colón.

- Independiente vs San Cayetano

Sábado: Escuelita a las 14, Séptima a las 15 y Sexta a las 16.

Domingo: Resto de Inferiores desde las 10 y Femenino a las 12:40. Reserva a las 14 y Primera a las 16:30.



- A. A. Falucho vs Deportivo Colón

Cancha: Estadio GilfredoRossotti -Alianza Jesús María-

Sábado: Sexta a las 15, Séptima a las 16 y Femenino a las 17.

Domingo: Resto de Inferiores desde las 10. Reserva a las 14:45 y Primera a las 16:45.



- Quirquinchos Verdes vs San Martín

Cancha: Polideportivo Jorge Newbery de Río Ceballos

Sábado: Sexta a las 15, Séptima a las 16 y Femenino a las 17.

Domingo: Resto de inferiores desde las 11. Reserva a las 14:30 y Primera a las 16:30.



- Sportivo Forchieri vs Jockey Club

Sábado: Sexta a las 15:30, Séptima a las 16:30 y Escuelita a las 17:30.

Domingo: Resto de Inferiores desde las 10 y Femenino a las 13:30. Reserva a las 15 y Primera a las 17.



- Sportivo Tirolesa vs Colón de Villa del Totoral

Domingo: Inferiores desde las 8 y Femenino a las 14:05. Reserva a las 15:25 y Primera a las 17.



- Juventud Agraria Colón vs Deportivo Che Guevara

Domingo: Inferiores desde las 8 y Femenino a las 14:10. Reserva a las 15:25 y Primera a las 17.



- Juventud Sportiva vs Alianza Jesús María

Domingo: Inferiores desde las 8:45. Reserva a las 14:30 y Primera a las 16:30.



- Libre: Bochas Sport Club



05-05-2018