Polémica por el Pyriproxyfeno.

Jesús María. El Pyriproxyfeno es un pesticida que actúa sobre la larva de los mosquitos, impidiendo su desarrollo. Esta es la sustancia que, según Medardo ÁvilaVázquez, se emplearía en pequeñas trampas domiciliarias impulsada por un proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCyT) para combatir el dengue.

El médico y docente de la UNC advierte el riesgo que correría la población si este producto se aplicara en las ovitrampas: “No sólo llegaría a la larva de los mosquitos, sino también a los humanos, afectando a mujeres embarazadas y niños que están creciendo, generando malformaciones”.

El 1 de marzo, la Municipalidad local adhirió al proyecto “DETEM-Nuevas estrategias para la vigilancia y el control de mosquitos transmisores de enfermedades virales en Córdoba”, impulsado por el MINCyT y apoyado por el CONICET, el Laboratorio de Arbovirus del Instituto de Virología de la UNC y el Instituto de Diversidad y Ecología Animal.

Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Jesús María, Marcos Juárez, Salsipuedes y La Para son los municipios adherentes.





Según ÁvilaVázquez, este programa propone la colocación de pequeñas trampas en los domicilios, conteniendo agua y Pyriproxyfeno en polvo. “Las autoridades desconocen la peligrosidad de este producto; le han creído a las autoridades del Ministerio que hablan en nombre de la industria”, reflexiona el médico que invita a la ciudadanía a consultar el portar web www.reduas.com.ar y leer un estudio que muestra los impactos del químico en la población de Brasil.

Por su parte, Diego Almada asegura que la Municipalidad no está utilizando este pesticida “porque no está en nuestro país” y que la actitud de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados le duele y le enoja: “Dicen que lo utilizamos, pero no es así. Es una falacia, quieren generar confusión, miedo y desconfianza”.

Asegura que adhirieron al Proyecto debido a las prestigiosas instituciones que lo avalan y que el Pyriproxyfeno no figura en el estudio: “La primera fase contempla las ovitrampas y está aprobada; pero la segunda fase, que contempla el producto a utilizar, aún no está definida”, asegura el funcionario público local.

Si alguien miente, que se demuestre.

Para dar fin a la polémica, ambas partes se encuentran en acción.

La Red de Médicos presentó el pasado 5 de abril una carta a la Intendenta Mariana Ispizúa exigiendo respuesta e informando a la comunidad.

Aún no obtuvieron respuesta.

Por su parte, Diego Almada se encuentra a la espera de que el MINCyT emita un comunicado oficial que aclare la situación.

13-04-2018