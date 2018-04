Carta de Lectores.

At. Sr. Director :

En nombre de la “ COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE GENDARMERIA NACIONAL Ltda.., en mi calidad de Secretario de la Com, Adm. Heber Ferreyra DNI 6509627, se dirige a Ud. y dice :

Que en la nota publicada el día viernes 23 de marzo de 2018, en la página 5 de su periódico en el art. Con el título “ UN LOTEADOR LOCAL ACUDIO A MACRI PA- RA QUE LE AUTORICEN UN PROYECTO “ le manifiesto :

Que lamento que desde su periódico no se hayan dirigido a las autoridades de nuestra Cooperativa, a fin de constatar como mínimo los extremos vertidos en su periódico, que desde ya tacho de falso, tendencioso e inexactos.

La Cooperativa no vendió terrenos, al ser Cooperativa de Vivienda el terreno se compró con el aporte de los socios y fue adquirido a nombre de la Cooperativa, adjudicándose a cada socio los metros que correspondían al importe aportado, elegido el lugar de ubicación por el asociado.

En su diario faltan a la verdad cuando dicen que la Cooperativa vendió terrenos antes que lo aprobaran.

En las adjudicaciones tanto en la parte de “ AGUA MANSA “ situado en Jesús María , como en “ SOLARES DEL SUR “ terreno mayormente situado en éjido de Colonia Caroya y una pequeña parte en Jesús María, se actuó siempre de acuerdo a los estatutos de la Cooperativa.

La Cooperativa no hizo ningún negocio millonario como dice su periódico. Esto es una Cooperativa, que por legislación nacional no puede ni debe tener ganancias.

Nuestra Cooperativa no tiene ni ha tenido a ningún asociado que tuviera autorización para dirigirse en nombre de la COOPERATIVA a ninguna autoridad Municipal, Provincial o Nacional, por ende todas las supuestas opiniones vertidas en su periódico por un informante, que no es asociado y sin autorización, no representan ni ahora ni antes a la Cooperativa. Como consecuencia de los descriptos en la nota de su periódico, a provocado un perjuicio en la credibilidad de nuestra entidad y en las personas físicas y jurídicas que contratarían con nuestra COOPERATIVA, provocando un grave perjuicio económico.

Así mismo en relación al uso del suelo, le sugiero consultar sobre los alcances de Ley Provincial 10.383 del 2016 en concordancia con las Ordenanzas aplicables, a fin de verter sus opiniones fundadamente.

Por lo expuesto solicito rectifique el contenido publicado en su medio y resalte con el mismo énfasis del art. de referencia.

13-04-2018