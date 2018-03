A excepción de fiestas patronales, pocas veces se vio tanta cantidad de personas para una Misa de domingo.

Este mediodía, la despedida del Padre Ernesto Carrazana y la bienvenida del Padre Martín Cervato logró reunir a unos 500 feligreses en la Parroquia Ntra. Sra. del Monserrat. Fue presidida por Monseñor Ricardo Seirutti y acompañados por todos los Párrocos de localidades vecinas.

Cada capilla y su comunidad, con las imágenes respectivas, ingresaron al templo para saludar al nuevo sacerdote.

Ernesto, después de 14 años de sacerdocio en Colonia Caroya, recibió el sábado las llaves de la Parroquia de La Calera.

Cervato dejó 10 años de misión en Salsipuedes y Río Ceballos para empezar una nueva etapa.

"Mandi di cûr" (el saludo de los friulanos), fueron las primeras palabras del nuevo Párroco. "Quiero sumarme con todo respeto al camino que todos vienen haciendo. Yo me sumo a ustedes, no empieza nada nuevo", agregó.

"La iglesia me ha prestado este don del sacerdocio y me han confiado esta misión aquí, le pido a Jesús que me ayude", mencionó ante unas 500 personas.