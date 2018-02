Hoy, Gabriel Frizza no votaría a favor de despenalizar el aborto.

Consultado en el programa “Cara y Cruz”, de AM 580 Radio Universidad, dijo sin atajos: “No veo beneficios en esta ley”.

Córdoba. El diputado nacional Gabriel Frizza fue consultado por AM 580 de Radio Universidad Nacional de Córdoba sobre su postura acerca de la despenalización del aborto.

El Legislador que representa a Córdoba por el PRO, dijo que “si el tema se trata rápidamente, cosa que espero que no suceda, que tengamos un debate serio, profundo, de un tema que no es menor, votaría que no”.

“No soy un fanático que tenga una postura extrema en esto –aclaró-. Si hay un debate en el que demuestren las bondades de aprobarlo, podría llegar a acompañarlo, pero en lo íntimo, y haciendo los análisis con las herramientas con las que yo cuento, hoy lo votaría en contra”.

Frizza no le esquivó a las argumentaciones de su postura: “La verdad es que no veo beneficios en esta ley y, sobre todo, por los controles, por la masividad que se puede generar, porque no tenemos una Educación Sexual establecida, prolongada, que nos permita tener otros métodos; obviamente, mi creencia religiosa juega un papel fundamental”.

También comentó que el tema ya fue tratado en el bloque PRO la semana pasada, cuando apareció para el debate interno, y que no hay una postura común entre sus integrantes.

26-02-2018