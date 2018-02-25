Terra Nostra: hay padrón provisorio de postulantes para el primer sorteo.

Urbanismo 25 de febrero de 2018
El plan permitirá el sorteo de unos 50 terrenos entre familias con necesidad habitacional. Se definió la fecha de la primera adjudicación.
Terra Nostra
Terra Nostra

Colonia Caroya. De acuerdo a los requisitos para la primera etapa, de un total de 375 familias con hijos a cargo, 222 cumplen con las exigencias de la Comisión de Hábitat para participar del primer sorteo del plan Terra Nostra.

Una de ellas era garantizar ingresos familiares por más de 10 mil pesos.

El lunes 26 y el martes 27 de febrero será el período de oposición y el padrón definitivo se publicará el miércoles 28.

Por otra parte, se definió la fecha del sorteo: será el lunes 19 de marzo y se adjudicarán nueve terrenos entre 215 familias y un sitio entre siete personas con hijos con discapacidad a cargo.

Cabe recordar que la Municipalidad de Colonia Caroya definió el valor del terreno a 5 bolsas de cemento por metro cuadrado de superficie.

El adjudicatario deberá pagar una primera cuota correspondiente al 20 por ciento del valor total del lote mientras que el resto será financiado a seis años.

 

Padrón de familias con integrante con discapacidad. (Entre estos inscriptos se sorteará uno de los 10 terrenos)

1. DE LA VEGA, ANA

2. LONDERO, ALEJANDRA

3. MANSILLA, JOSÉ

4. MANSILLA, VïCTOR JULIO

5. ORTEGA, ALEJANDRO

6. RAMIREZ, CEPEDA  NATALIA

7. RIVERO, PABLO CÉSAR

 

Familias que accederán al sorteo de nueve de los 10 terrenos disponibles.

1. ACOSTA ALEJANDRA CECILIA

2. AGUIRRE MARISA ESTER

3. AGUIRRE ZULMA

4. AHUMADA NANCY

5. AISA NELSON ADRIAN

6. ALAMO MARCELO RICARDO

7. ALANCAY CARMELO ENRIQUE

8. ALLENDE VILMA

9. ALMADA CARLOS RAMON

10. ALMADA CIMENA

11. ALMADA DIEGO

12. ALMADA MARIA LAURA

13. ALMADA MARIANA

14. ALTAMIRANO GLADYS

15. ALVAREZ  KARINA

16. ALVAREZ ESTELA

17. ANCHAVAL MARÍA ANTONIA

18. ANCHAVAL MONICA BEATRIZ

19. ANDRICH OSCAR

20. ARCE IRMA LILIANA

21. ARIS ROSA VANESA

22. ARRIETA MÓNICA MARGARITA

23. ASELONI DANTE MAURO

24. ASTRADA DIEGO

25. ASTUDILLO MARIA BELEN

26. BARRERA ARIEL

27. BARRERA GUSTAVO ARIEL

28. BARRIOS HUGO

29. BARTOLLINI WALTER

30. BERGESE MARIA GABRIELA

31. BERNARDIS MICAELA

32. BRANDALESSI CRISTIAN

33. BRAVO ALEJANDRO

34. BRAVO MARCOS

35. BUSTAMANTE LEONARDO GABRIEL

36. BUSTOS ALEJANDRA KARINA

37. BUSTOS DIEGO

38. BUSTOS HUGO GUSTAVO

39. BUSTOS ROBERTO ARIEL

40. CABRERA ALEJANDRO JAVIER

41. CABRERA MARTA ELENA

42. CACERES LUCAS JESUS

43. CADAMURO GLADYS

44. CANTARUTTI DANIEL

45. CANTEROS ELSA ISABEL

46. CAPDEVILA CARINA VANESA

47. CAPELLO MARCIO ROGELIO

48. CARRIZO ANDREA

49. CARRIZO ANSELMO FELIPE

50. CASTELLO DEBORA

51. CASTRO JUANA ISABEL

52. CEBALLOS RICARDO

53. CEJAS CAROLINA SOLEDAD

54. CELIZ SERGIO ALEJANDRO

55. CENTINI CARLOS PASCUAL

56. CHAVEZ PAOLA

57. CIERI EMANUEL ALBERTO

58. CONCHA ALVAREZ  CARLOS ALBERTO

59. COULY PATRICIA ISABEL

60. CRAGNOLINI PAMELA

61. CRESPIN LAURA

62. DAL MORO MAURICIO JAVIER

63. DAMARIO LORENA

64. DEPAOLI VERONICA

65. DEPAOLI WALTER

66. DIAZ ARIEL

67. DIAZ DIEGO DAVID

68. DIAZ MALDONADO NORMA

69. DIAZ MAXIMILIANO RAMON

70. DIAZ SILVIA

71. DOLIES MARIA ELENA

72. DOLZANI GISELA

73. DORIA JORGE EDUARDO

74. DRAGO GILDA

75. ECHAVARRIA LUCAS ESTEBAN

76. ESCOBEDO INES

77. ESPINDOLA PABLO

78. ESPINOZA JOSE SEBASTIAN

79. ESTANCIERO ALEJANDRA

80. EULIARTE FLORENCIA

81. FERNANDEZ CRISTIAN

82. FERREYRA NORMA GRACIELA

83. FIGUEROA GABRIELA

84. FIGUEROA NOELIA

85. FLORES CRISTIAN

86. GARAY LUCIANO

87. GARCIA GRACIELA NOEMI

88. GARCIA ROMINA

89. GODOY MIGUEL ANGEL

90. GOMEZ CONCEPCION

91. GOMEZ ESTEFANIA

92. GONZALEZ MARTIN FACUNDO

93. GRION MARIA DANIELA

94. GUDIÑO  CLAUDIA

95. GUZMAN DIEGO

96. HEREDIA MARIA ALEJANDRA

97. HORNSTEIN DIEGO DANIEL

98. JUAREZ GABRIELA

99. LABASTO GERMAN DARIO

100. LAURET JUDITH

101. LAZARTE SILVIA GRACIELA

102. LEDESMA LEONARDO RUBEN

103. LESCANO EDGAR

104. LESCANO LUNA MARIA SOLANGE

105. LESIW CARLOS GUILLERMO

106. LESTA CABRERA INES

107. LONDERO NATALIA

108. LUBERCHI EMANUEL

109. LUCANA ESPOSO BETTY

110. LUNA EUGENIA

111. LUQUE ARIEL GUSTAVO

112. LURASCHI VERONICA

113. MAIDANA  JOHANA

114. MAIDANA JUAN MANUEL

115. MALDONADO MAXIMILIANO

116. MANSILLA ANA MARIA

117. MARINO DAMIAN

118. MARQUEZ PABLO RAMON

119. MARQUEZ YANINA SOLEDAD

120. MARTELLOSSI FERNANDO

121. MARTINEZ GRISELDA

122. MARTINEZ LAURA

123. MARTINEZ MAURICIO

124. MENA MARIA ROSA

125. MIERS MARISA

126. MOLINA CELIA

127. MOLINA ROBERTO CARLOS

128. MONGES MARIANA SOLEDAD

129. MONINA FERNANDO

130. MONTIEL SANDRA

131. MORENO VANESA

132. MORIS FEDERICO

133. MOYANO ANA GABRIELA

134. MOYANO FERNANDA

135. MURACCIOLE FLORENCIA

136. NANINI DANIEL

137. NARI LORENA

138. NUÑEZ HUMBERTO

139. OCHOA ANDREA VERONICA

140. OLARIAGA ALEJANDRA

141. OLIVA SILVIA ANALIA

142. OLIVERA MARIBEL

143. ORONEL JAVIER OSVALDO

144. OVIEDO SILVINA ALEJANDRA

145. PARIZIA ANA CAROLINA

146. PERALTA FERNANDO SEBASTIAN

147. PEREZ JUAN ISMAEL

148. PETRELLO VANINA

149. PETTINA SILVANA VALERIA

150. PIANA GEORGINA SOLEDAD

151. PONCE LUIS ALEJANDRO

152. PORRO SILVIA EDITH

153. PORTELA JORGE

154. PREZ ELIANA

155. PREZ IVANA VALERIA

156. PRIMO FRANCO ALBERTO

157. PROSDOCIMO ANDREA MARCELA

158. PUCHETA JUAN ELOY

159. QUINTEROS LEONARDO

160. QUINTEROS NAYLA

161. QUIPILDOR JUAN JOSE

162. QUIROGA OMAR DANIEL

163. RAMELLA ALEXIS

164. RAMOS MAURO GERARDO

165. RIZZI MARIA EUGENIA

166. RIZZI SILVANA DEL VALLE

167. ROBER GRACIELA

168. RODRIGUEZ JANINA

169. RODRIGUEZ MARCOS

170. ROGGIO MARIA SOLEDAD

171. ROLDAN SOLEDAD LUCIANA

172. ROMERO ANGEL

173. ROMERO MARCOS

174. ROMERO MARIA SOLEDAD

175. ROMERO VICTOR

176. ROSALES JUAN EDGARDO

177. ROSSI MARISA

178. RUIZ CLAUDIO GUSTAVO

179. SAMPALLO CARLOS

180. SANCHEZ EDITH MARCELA

181. SANCHEZ GERARDO

182. SENA ZUNILDA

183. SILVA EMILIANO LUIS

184. SILVA SOL ELENA

185. SILVA VACA MARCOS

186. SLAME JULIO CESAR

187. SOSA CARLOS

188. SOSA EMANUEL

189. SUAREZ DIEGO MARTIN

190. TIRABOSCHI VICTOR

191. TISSERA CESAR

192. TOLEDO FERNANDO

193. TORRES GRISELDA

194. TORRES RAMON NICOLAS

195. TORRES RODOLFO

196. TREJO DANIEL ALEJANDRO

197. ULLUA ANA ROSA

198. VACA NOEMI

199. VACA ZULEMA MARIA

200. VALENZUELA MONICA

201. VANDERSANDE MARIELA

202. VARELA GUILLERMO

203. VAZQUEZ JOSE

204. VERA ALEJANDRA

205. VERA MERCEDES

206. VICENTE CLAUDIO

207. VICENTINI LEONARDO GABRIEL

208. VIDELA MARIA CRISTINA

209. VILCHES GASTON ANDRES

210. VILLALBA WALTER

211. VISINTIN FERNANDO ARIEL

212. WALKER LUIS

213. ZAPATA CESAR

214. ZAYA SONIA

215. ZERDAN RAMON ESTEBAN

25-02-2018

Te puede interesar

Te puede interesar