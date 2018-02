La Cooperativa explica cómo establece sus tarifas.

Colonia Caroya. El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios salió al cruce de los reclamos aparecidos en las redes sociales por el aumento del costo de la energía eléctrica.

En estos días se reunió con intendentes, entidades gremiales representantes del comercio, legisladores y medios de prensa y hoy lo hará con los centros vecinales.

En todas estas intervenciones, el mensaje estuvo centrado en explicar el origen y el destino de los ítems que aparecen en las Facturas junto al consumo: cuánto le queda a la Cooperativa de esa recaudación y qué inversiones ha encarado para sostener y mejorar el servicio.

Uno de los puntos centrales es el denominado “Art. 21-6” –técnicamente, el Art. 21/6/2001-, que se aplica a raíz de un acuerdo de la Nación con la Provincia en diciembre de 2013, mediante el cual no se aumentarían las tarifas en 2014. En diciembre de ese año, la EPEC logró en audiencia pública que le autoricen un incremento y las cooperativas no llegaron a pedirlo en tiempo y forma. Para resarcirlas, en lugar de permitirles un incremento tarifario les prometieron la creación de un fondo especial de 100 millones de pesos para todo el sistema cooperativo. A la nuestra le correspondían 2,37 millones de pesos, que debían ser destinados a obras y no podían desviarse para sostener la tarifa. Para cobrarlos, debía estar hecha y certificada la mejora. Aún así, sólo le giraron el 10 por ciento de un anticipo.

Desde entonces, por ley, las cooperativas pueden incluir un recargo por mayores costos operativos, a fin de paliar la falta de recomposición de tarifas de 2014.

Las tarifas incluyen los costos de la generación (a nivel nacional), transporte (a cargo de la EPEC) y distribución (que hace la Cooperativa). Del aumento que llegó en esta Factura, los dos primeros tramos se llevan el 24,5 por ciento y sólo el 10,46 queda a nivel local. Este porcentaje es para salvar los incrementos que hubo en 2017, cuando la inflación fue más del doble. Hasta ahora, a pesar de lo insuficiente que es el aumento, la Cooperativa sigue haciendo inversiones y manteniendo sus líneas pero, sin tarifas que cubran los costos operativos, el servicio se irá resintiendo con el paso del tiempo.

Por ejemplo: a lo que pagaba un usuario que consume 600 Kw, la Cooperativa le aumentó un 27 por ciento. De ese porcentaje, el 38 por ciento queda en su Caja y el 62 por ciento es para la Provincia y la Nación.

Entre las inversiones realizadas está la instalación de la subestación de 132.000 V en el predio de EPEC, que garantiza el abastecimiento futuro a los asociados.

Hace algunos años, al pedir más potencia, la empresa provincial le respondió al Consejo de Administración que era casi imposible ampliar la potencia en 66.000 V, como pretendía, le aconsejó esta inversión y le facilitó el uso de su predio sobre la Ruta 9.

Ese transformador aún no está en marcha y los últimos cortes generales fueron siempre por problemas de la EPEC: el 4 de enero, cortó 45 minutos el servicio para hacer mejoras relacionadas con la demanda del Festival Nacional de Doma y Folklore; el 6 de febrero voló un desconectador en la planta de transformadores; y el 7 de febrero la empresa provincial pidió que no se usaran más de 25 Mw -a esa hora, los usuarios de la Cooperativa consumían 25,5 Mw- por las secuelas del problema del día anterior.

La mala noticia es que, por disposición nacional, las Facturas que vencerán en abril tendrán un 12 por ciento más de aumento, de lo cual la Cooperativa no recibirá nada y si bien la energía mayorista aumentó, en promedio, un 60 por ciento, se desconoce si la Nación seguirá fijando aumentos de la tarifa.

Las autoridades de la Cooperativa demostraron también que no cobran más caro el Kilowatt: comparando sus tarifas actuales con las de la EPEC, para un usuario residencial que consume 250 Kw, el de la Cooperativa paga 747 pesos y el de la EPEC, 774. Para mayores consumos, esa diferencia es mayor.

