Deportivo Colón goleó a Huracán de Córdoba.

En el marco de un amistoso de preparación, el Verde venció por 4-0 al conjunto de la Liga Cordobesa de Fútbol, que disputará el Federal C.

Colonia Caroya. Deportivo Colón continúa con su preparación con vistas a una nueva incursión en un torneo organizado por el Consejo Federal de AFA.

En esta ocasión, recibió la visita de Huracán de B° La France, que será uno de los tres representantes de la Liga Cordobesa en la quinta categoría del fútbol argentino.

En primer turno, se midieron los suplentes y fue triunfo para Los Luminosos por 1-0. A pesar de la derrota, lo positivo fue el debut de Juan Ignacio Echarri con la camiseta del Verde.

El jesusmariense de 27 años juega de extremo y es hijo del reconocido ex futbolista Carlos “Cachi” Echarri. Registra pasos por General Paz Juniors, Atlanta y Racing de Nueva Italia. Llega tras disputar el Federal B con San Martín de Mendoza y, si no le surge ninguna propuesta mejor, se quedará a a jugar el Federal C.

Por otro lado, en el segundo partido se enfrentaron los titulares de los dos equipos y el saldo fue una goleadó la por 4-0. Diego Nadaya abrió el marcador y Ezequiel Lázaro marcó el 2-0. En el complemento, Lucas Schiarolli estiró la ventaja y Nadaya, nuevamente, sentenció la victoria.

Los puntos altos del conjunto caroyense fueron el mencionado Lázaro, con mucho criterio a la hora de manejar la pelota y con buenas apariciones desde 3/4 de cancha hacia adelante y Jonathan Iturre, quien se mostró movedizo, encarador y preciso a la hora de buscar un compañero en el área rival.

Sin embargo, la sensación que dejó el equipo local fue que debe trabajar en el mediocampo y, que jugó sin una referencia clara de área y, por momentos, eso le costó. El experimentado Damián Solferino iba a cumplir ese papel, pero, finalmente partió a Italia, donde jugará cuatro meses.

Algunos nombres importantes que podrían sumarse al plantel son los ex Racing Gonzalo Vaudagna y Maximiliano Villa, sumados al posible regreso de Sebastián “el Loro” Arrieta.

El once inicial que paró la dupla Enrique Ambrosini - Daniel “Miliki” Jiménez fue: Agustín Centini; Federico Sarmiento, Gonzalo Guzmán, Lucas Schiarolli y Marcelo Moreno; Ezequiel Arnoletto, Jonathan Lezcano y Ezequiel Lázaro; Jonathan Iturre, Diego Nadaya y Jonathan Toranzo.

Julio Moreyra y Alejandro Peralta, quienes formaron la dupla central en 2017, siguen en el club, pero deben cumplir fechas de suspensión ya que fueron informados tras el encuentro ante Almirante Brown de Malagueño.

Deportivo Colón debutará el 4 de febrero, en condición de local ante Independiente de Cosquín. El otro integrante de la Zona 8 -de tres equipos- será Escuela Pte. Roca.