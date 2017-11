Jesús María. Luego de la goleada por 13-2 frente al Jockey Club, Alianza Jesús María alcanzó a Deportivo Colón en la cima de la tabla de posiciones.

Los dos líderes del Torneo Clausura arrasaron en las nueve fechas que ya disputaron y tienen ocho puntos más que el tercero en la tabla -Sportivo Tirolesa-.

El Tricolor piensa en salir Campeón, pero también hay otra posibilidad que genera mucho entusiasmo.

La Liga Regional Colón tiene derecho a dos plazas para participar en el Federal C 2018. Una de ellas ya es del Deportivo Colón, por la consagración en el Apertura. Por lo tanto, la restante será para quien se quede con el Clausura y, en caso que el Verde repita, para el segundo mejor ubicado en la tabla general.

Alianza pelea por el título y, aunque no lo consiga, es muy probable que obtenga la plaza, por mérito deportivo.

Sin embargo, puede hacer, o no, uso de ese derecho a participar en la quinta categoría del fútbol argentino, ya que implica un gran esfuerzo económico.

El director técnico Adolfo Villanueva hizo referencia al tema luego del triunfo del domingo: “A mí no me lo hicieron saber. No sé si voy a seguir o no. Eso lo define la comisión y yo no me meto. Las ganas de los jugadores están y del cuerpo técnico también. La idea es entrar a un Federal”.

Además, “Fofito” explicó el buen momento del club en Primera: “Desde que vine acá, mi mensaje fue que tomaran conciencia, que se cuiden para todos los partidos, que hay muy buen grupo, muy buenos jugadores y que si ellos lo hacían se les iba a dar el campeonato, pero nosotros todavía no logramos nada. Sólo es un partido y la idea es sumar puntos y ganar todo lo que se puede. Nuestro objetivo es el campeonato”.

Para el duelo más importante del certamen, frente a Deportivo Colón, en Calle 6 y 48, el entrenador podrá contar con todos los jugadores, ya que no tiene lesionados ni suspendidos.

