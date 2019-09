Comienza la segunda rueda del Torneo Jesús María.

Toda la zona. El pasado domingo culminó la primera mitad del Torneo Jesús María, el segundo Campeonato del año en la Liga Regional Colón, novedoso por el hecho de contar con dos divisiones.

En la Zona A, todo sigue igual tras los sendos empates de los punteros Sportivo Tirolesa -1 a 1 ante el último de la tabla, Quirquinchos Verdes- y de Deportivo Colón -0 a 0 frente a Alianza Jesús María-.

Por su parte, Crecer, que tuvo un comienzo con traspiés, ganó los últimos encuentros y escaló hasta el tercer lugar, a cinco unidades de los líderes.

Otro que descontó fue A.A. Falucho -próximo rival del Albirrojo- quien derrotó 2 a 1 al vigente Campeón -Bochas Sport CLub-, de floja campaña.

En cuanto a la B, San Martín cumplió con su jornada libre, pero sigue siendo el primero.

San Cayetano venció a Forchieri en el clásico de las Sierras Chicas y mantuvo el segundo lugar, dejando atrás a Independiente, que el domingo recibirá al Santo.

Fecha 8

Deportivo Colón vs Colón de Villa del Totoral

Quirquinchos Verdes vs Alianza Jesús María

A. A. Falucho vs Sportivo Tirolesa

Crecer vs Bochas Sport Club

Juventud Agraria Colón vs Jockey Club

Sportivo Forchieri vs Juventud Sportiva

Independiente vs San Martín

Libre: San Cayetano

20-09-2019