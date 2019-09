Sigue la crisis institucional en la Cooperativa: renunció el presidente

José Chalub presentó formalmente su dimisión antes de cumplir un año en el cargo. Lo comunicó oficialmente en una conferencia de prensa. "Me voy porque no tengo el apoyo del Consejo", declaró.

El presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos, José Antonio Chalub, presentó su renuncia y este miércoles a la noche sería aceptada por el Consejo de Administración.

Lo confirmó esta mañana en una conferencia de prensa a la que convocó para explicar los motivos de su dimisión.

"Yo creo que mi final ya llegó. Siempre me sentí solo, por más que tenga algunos compañeros, me la hicieron difícil y me la siguen haciendo difícil. No se puede manejar una Cooperativa de esa manera", expresó.

Pese a que en los últimos días estuvo envuelto en una polémica porque lo acusaron de haber incurrido en una incompatibilidad, adujo que su alejamiento de la entidad se debe a que no tiene el apoyo del Consejo de Administración.

"Hoy Chalub molesta y no puedo seguir así", dijo ante los medios locales.

Confirmó, además, que recibió amenazas aunque no quiso ahondar en más detalles.

A su vez admitió que los mismos consejeros le pidieron la renuncia.

Sobre su función en la presidencia destacó que cuando apenas asumió "la situación de la Cooperativa era terrible", y hoy "las finanzas están estabilizadas".

