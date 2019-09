Cynimus lanzó el sencillo “Tu Destrucción”.

Jesús María. Desde el miércoles, el tema “Tu Destrucción”, de la banda local Cynimus, puede ser escuchada de manera gratuita a través de Spotify, Apple Music, Deezer, Youtube Music, iTunes, Claro Música y en más de 100 plataformas digitales.

Es el primero de cuatro sencillos que serán recopilados, a fin de año, en el EP “Claridad”.

El lanzamiento de la canción, de 4:45 minutos, coincide con la fecha del cuarto aniversario del debut de la banda que, con una nueva formación, ve con buenos ojos y muchas ganas su porvenir.

El proceso de grabación fue llevado a cabo de manera independiente, utilizando la sala de ensayos y equipamiento propios. El técnico de grabación es Fernando Bergagna, quien también se encargó de la edición, mezcla y masterizado.

El grupo se prepara para salir a presentar en vivo sus canciones durante la Primavera y el Verano de este año, con la mira puesta en llegar a la ciudad de Córdoba y a otras provincias de nuestro país.

Sobre Cynimus.

Esta banda debutó el 28 de agosto de 2015, en un pequeño bar de Jesús María. Desde entonces, se mantuvo activa con algunos cambios de integrantes.

Actualmente, está integrada por Rodrigo Arrascaeta (voz principal, guitarra), Franco Zaguan (voz secundaria, bajo), Maximiliano Suárez (batería) y Diego Villalba (guitarra y coros).

Se caracteriza por un sonido limpio, prolijo, pero energético, con canciones que se mueven entre el rock alternativo, el pop, el indie rock, con influencias como Arctic Monkeys, The Strokes, Kings of Leon, El Mató a un Policía Motorizado, Oasis y The Beatles.

Durante sus cuatro años de trayectoria, la banda se ha presentado en numerosas oportunidades dentro el circuito local y ha participado en los festivales más convocantes del género en la región.

Su participación más importante fue como banda soporte de La Renga en su presentación en el anfiteatro José Hernández, en 2017.

Buscá el material en:

https://open.spotify.com/album/4FLZ57HGbKJ4zIVBVg3T79

https://www.instagram.com/cynimus

https://www.facebook.com/cynimus

https://www.cynimus.com

06-09-2019