El paro agrava la acumulación de residuos en la ciudad

Jesús María. A seis días del paro que llevan adelante los trabajadores municipales, distintos sectores de la ciudad muestran acumulación de residuos.

Este martes, luego de reunirse con representantes del sindicato, la indentente Mariana Ispizua confirmó que la recolección "está totalmente resentida", al igual que el resto de las prestaciones públicas.

En medio del conflicto, pidió a los trabajadores buscar "una posición que sea intermedia, que permita prestar los servicios".

"Acá se ha recurrido a la medida más extrema, que es el paro", cuestionó Ispizua.

Asimismo, señaló que si no hay prestación de servicios, el contribuyente no tributa y de esa manera no se podrá sostener un aumento salarial para los municipales.