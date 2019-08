Los Municipales continuarán con el paro hasta el miércoles.

Jesús María. Los trabajadores municipales continuarán con su protesta por aumento salarial hasta el miércoles.

El viernes, la reunión pactada con las autoridades empezó mal y terminó, como era de esperar, en un rotundo fracaso. Los ánimos no eran los mejores para negociar nada: a los trabajadores los esperaban dos cordones de la Policía, hubo efectivos que provocaron a los manifestantes, hostigaron y ejercieron violencia contra una dirigenta gremial en el interior del edificio municipal -la Ley Micaela, ¿no se tiene en cuenta en este caso?- y la respuesta no se hizo esperar, con empujones, insultos, amenazas a una periodista que filmaba lo que ocurría.

Con ese preludio empezó la reunión en la que las autoridades les ofrecieron a los empleados un aumento del 5 por ciento. Un trabajador de categoría 1 gana 20 mil pesos. Si bien la mayoría de quienes trabajan en el obrador, por ejemplo, cobra sueldos de poco más de 21 mil pesos, una vez que les aplicaran los descuentos, el 5 por ciento se iba a transformar en 750 pesos.

Las diferencias salariales entre las categorías no son importantes hasta la categoría 13, cuando el sueldo salta a unos 30 mil pesos.

El viernes, el pedido de los trabajadores constaba de tres puntos: que no les descuenten los días del paro, que les den 20 por ciento de aumento y que este miércoles se empiece a tratar la paritaria con la presencia de la Intendenta Mariana Ispizua, de licencia durante los días del conflicto. Ninguna de las tres fue aceptada por las autoridades.

Tampoco aporta al acercamiento de las partes la política comunicacional oficial, que victimiza a la Municipalidad y no hace la más mínima autocrítica acerca de qué grado de responsabilidad les cabe en esta situación.

El obrador no está obstruido. Lo que pasa es que las máquinas y vehículos municipales no salen a trabajar porque no hay quién los maneje.

Como no manejan el arte de la mediación ni buscan ayuda de alguien que pueda hacerlo, las provocaciones son mutuas. Hay un viejo dicho que reza: “nadie aplaude con una sola mano”. Por eso los empleados dispuestos a trabajar no encuentran las condiciones de seguridad para hacerlo.

¿No es violencia institucional decir que hay un “virtual bloqueo del obrador por parte de piquetes de municipales”?

Por el principio de acción y reacción, el sábado se produjeron hechos que derivaron en una presentación ante la Unidad Judicial y trabajadores -el comunicado oficial habla de “activistas del gremio”- bloquearon el ingreso y egreso al predio de disposición final de residuos, en camino a Nintes, luego de lo cual resultó imposible que sigan saliendo a prestar servicio varios camiones tercerizados que habían puesto a circular en el marco de un plan de contingencia.

Las autoridades también acusan al personal de que en la base de Servicios Públicos sobre calle Córdoba, “los piquetes” rompieron un candado y material de barrido y robaron dos palas. Esos hechos también fueron puestos en conocimiento de la Justicia.

Qué pena que no puedan ser puestos en conocimiento de la Justicia los aprietes previos a las Elecciones, las subrogancias que se pagan al personal que trabaja en las campañas o los contratos que se rescinden a quienes no hacen proselitismo o trabajan para candidatos opositores.

Hay una desproporción en el acceso a los medios, en el tratamiento que le damos a las versiones de unos y otros, en la calificación. No todos los trabajadores son vagos o acomodados ni todos los funcionarios son probos y justos al momento de buscar un acercamiento en beneficio de la comunidad, que hoy está al borde de la emergencia sanitaria. Ni qué decir que dos de las tres guarderías que les permiten a muchas mamás de menores recursos económicos poder trabajar hoy estuvieron cerradas.

Posiblemente, también estamos ante un problema de fondo: el concepto de trabajo. Hay autoridades que no entienden que el trabajador cobra por un agregado de valor que hace a los bienes de la comunidad, en el caso del Estado, quizá porque ven en el empleado público alguien que trabaja por un favor político que nunca termina de pagar y lo transforma en un ciudadano de segunda.

26-08-2019

En este marco, “la presencia intimidante de los manifestantes del gremio en la puerta de la Municipalidad” se entiende mejor, más allá de que también pueda ser desproporcionada.

Los conflictos debieran ser una posibilidad de mejora para las organizaciones, pero sólo los capitalizan quienes están formados y predispuestos a escuchar, ceder y ponerse en el lugar del otro.