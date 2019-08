Los municipales de Jesús María pararán hasta el viernes.

Jesús María. El Sindicato de Trabajadores Municipales de esta ciudad inició hoy una asamblea permanente con permanencia en los lugares de trabajo y a partir de la 0 hora de este jueves parará por 48 horas.

El acatamiento en el obrador municipal es muy alto y en las dependencias administrativas, donde la mayoría son contratados, quedan trabajadores sin adherir a la medida de fuerza. Donde más aceptación tuvo fue en la sede descentralizada del ex IMEI, donde la atención al público fue dispar.

Los trabajadores municipales piden un aumento salarial del orden del 40 por ciento, ya que alegan que este año no hubo paritarias y las mejoras salariales que recibieron no son incrementos sino recomposiciones pactadas en 2018, mediante las cuales muchos items no remunerativos pasaron a serlo.

No obstante, también denuncian que gran parte de los puntos acordados en esas negociaciones no se cumplieron, como el refrigerio, los concursos internos y los pases programados a planta permanente.

En horas de la mañana, fue al obrador la presidenta del Concejo Deliberante, Verónica Bua, y habló con los delegados y trabajadores que estaban en el lugar. Cabe recordar que la concejal está a cargo del Ejecutivo porque la intendenta Mariana Ispizua está de vacaciones, al igual que su secretario de Gobierno, Diego Almada. En principio, retomarían sus funciones recién el 27 de agosto.

En consecuencia, la ciudad tendrá resentidos sus servicios y paralizadas las obras hechas por personal municipal en todo lo que resta de la semana. Por el momento, lo único que está funcionando es la limpieza de calles y el cobro de estacionamiento.

20-08-2019