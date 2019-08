Se viene la tercera fecha, con partidazos.

Toda la zona. El Torneo Jesús María tendrá una de las fechas más esperadas este fin de semana. La tercera jornada del segundo certamen del año contará con varios partidos destacados y algunos con clima de clásicos.

Si bien el certamen recién comienza, Sportivo Tirolesa recibirá a Bochas Sport Club en un encuentro que puede ser clave en la lucha por el título, ya que son dos de los candidatos más fuertes en la Zona A.

Será el cuarto enfrentamiento entre sí en lo que va de 2019, debido a que compartieron grupo en el Provincial de Clubes y se vieron las caras en la 8ª fecha del Clasificatorio, con la particularidad de que en las tres oportunidades se registraron sendos empates.

De momento, el Albirrojo es el líder tras ganar sus dos primeros cotejos, mientras que los del Lote XV están segundos, con un triunfo y una igualdad.

En Colonia Caroya, Deportivo Colón recibirá a Falucho, en otro duelo que genera muchas expectativas por el peso propio de ambos clubes y lo que representan: uno de los más jóvenes que se sumó a la Liga, con un proyecto moderno y consiguiendo logros importantes; y el más longevo, el que más título cosechó en la historia y también un candidato fijo en la actualidad.

El Verde realizó una buena primera parte de Campeonato, pero no le alcanzó para pelear por el título hasta la última fecha. El Azulgrana estuvo lejos de cumplir con lo que se esperaba, pero llega entonado a esta cita tras ganarle el clásico a Alianza Jesús María.

Además, la Zona B, que cuenta con San Martín como único líder, con puntaje ideal, tendrá un clásico, ya que Independiente recibirá a Juventud Sportiva, en uno de los duelos totoralenses.

En tanto, el Santo caroyense visitará a San Cayetano, en Río Ceballos.

Cruces, días y horarios de la 3ª Fecha

Zona de Oro:

- Sportivo Tirolesa vs Bochas Sport Club

Domingo: Inferiores desde las 9 y Femenino a las 13:30.

Reserva a las 16:15 y Primera a las 18:15.

- Deportivo Colón vs A. A. Falucho

Sábado: Sexta a las 10 y Séptima a las 11:10.

Domingo: Resto de Inferiores desde las 10 y Femenino a las 13:30

Reserva a las 14:45 y Primera a las 16:30.

- Alianza Jesús María vs Crecer

Sábado: Inferiores desde las 8:30 y Femenino a las 14.

Reserva a las 15:10 y Primera a las 16:40.

- Colón de Villa del Totoral vs Quirquinchos Verdes

Sábado: Escuelita a las 15, Sexta a las 16 y Séptima a las 17.

Domingo: Resto de Inferiores desde las 10 y Femenino a las 13.

Reserva a las 14 y Primera a las 16.

Zona de Plata:

- San Cayetano vs San Martín

Sábado: Séptima a las 13:30, Sexta a las 14:30 y Femenino a las 15:30.

Domingo: Resto de Inferiores desde las 10.

Reserva a las 14 y Primera a las 16.

- Juventud Sportiva vs Independiente

Sábado: Escuelita desde las 14, Sexta a las 15 y Cuarta a las 16.

Domingo: Resto de Inferiores desde las 10 y Femenino a las 12:30.

Reserva a las 14 y Primera a las 16.

- Jockey Club vs Sportivo Forchieri

Sábado: Inferiores desde las 10.

Reserva a las 14 y Primera a las 16. (Sexta, Séptima y Femenino jugaron el sábado pasado)

Libre: Juventud Agraria Colón.

16-8-2019