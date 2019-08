Lanzaron el Consejo Económico y Social de Jesús María.

Jesús María. La Municipalidad de esta ciudad convocó a una reunión para constituir el Consejo Económico y Social.

El miércoles pasado, unas 60 personas acudieron al Museo de la Ciudad Luis Biondi en representación de organizaciones sociales y políticas. Esta primera instancia de diálogo fue encabezada por la intendente Mariana Ispizua y el secretario de Gobierno, Diego Almada.

El primer encuentro dejó como saldo dos avances significativos: la intención de reiterar la convocatoria de manera formal, elevando un proyecto al Concejo Deliberante para darle marco institucional al Consejo; y la predisposición de darle continuidad a este espacio deliberativo y propositivo luego del 10 de diciembre, cuando asuma como intendente Luis Picat. Esta decisión fue adelantada por el presidente del Comité de circuito de la UCR y concejal electo, Simón Zoldano,.

“Los problemas de la gente no esperan los cambios de gestión o los tiempos institucionales; no podemos paralizarnos; en todo caso, discutamos cómo va a funcionar el Consejo, pero no dejemos de hacer; esta iniciativa no pretende marcarle la cancha a nadie ni condicionar, es sólo proponer trabajo en red y unir fuerzas”, sintetizó la Intendenta.

Con respecto a los temas de interés para el Consejo, el Secretario de Gobierno planteó, con estadísticas en la mano, varias problemáticas acuciantes: la creciente demanda de servicios de salud y asistencia social, los altos niveles de deserción escolar entre adolescentes y los altos índices de iniciación en consumos problemáticos en la misma franja etárea.

Ispizua puso como ejemplo de trabajo en red la baja notoria de la tasa de embarazo adolescente cuando empezaron a trabajar con el grupo ACeS (Adolescentes contra el Sida) y los GAPS (Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud).

